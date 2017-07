Nokia 8: minden, amit tudni akartál az új csúcsmobilról

Előkerültek a képek és a specifikációk, a hivatalos bemutató is egyre közelít.

A HMD Global idén már három Nokia készülékkel is előállt, azonban a Nokia 3, a Nokia 5 és a Nokia 6 mind a középkategória valamelyik oldalát célozta meg. Jó ideig kérdés is maradt, hogy a visszatérő gyártó be mer-e merészkedni a csúcskategóriába, vagy inkább a megfizethető szegmensben erősödik még egy kicsit, de végül azért csak kiderült, hogy érkeznek újabb androidos okostelefonok.

És igen, most már az is biztos, hogy a várva-várt csúcsmodell is itt van a kanyarban, bár sokáig nem volt tiszta, hogy Nokia 8 vagy Nokia 9 néven kerül a boltokba. Oké, igazából a legtöbbünknek a számozás mindegy is, ha tényleg ütős lesz a készülék, mindenesetre nemrég a Nokia 8 tűnt a befutónak, és még az is kiderült, hogy a vételára 600 euró alatt alakul.

A mobilpiacon mindent előre (és ráadásul szinte mindig tűpontosan) megjósoló Evan Blass azonban most hivatalosnak tűnő képekkel állt elő az okostelefonról, amihez specifikációkat is mellékelt. Úgy tűnik, a bemutató sincs messze, tehát Blass megbízhatósága mellett még valószínűbbé teszi az adatok valódiságát, hogy mostanra már készen kell lennie mindennek az új modellel kapcsolatban.

Nézzük tehát, mire lehet számítani!

Egyrészt a Nokia 8 nem száll be a 6 hüvelyk körüli "péklapát" csúcsmobilok versenyébe, megmarad 5,3 hüvelykes képátlónál. A kijelző felbontása 2560x1440 képpont lesz. A belsejében Snapdragon 835 rendszerchip dolgozik - ez ismét jó hír, mivel év elején a Galaxy S8 miatt eléggé hiánycikknek számított ez a lapka, és nem is minden gyártó tudta beépíteni a csúcskészülékébe. A memória 4 vagy 6 gigabájtos lesz (itt még nem tudni, hogy csak egy bizonytalan infóról van szó, vagy sok más versenytárshoz hasonlóan kétféle változatban is meg lehet majd venni a telefont). A hátlapon itt is a legújabb divat szerint dupla kamerát találunk, mégpedig a sokat ígérő ZEISS felirattal.

Két jó hír a végére: egyrészt már két héten belül megtudhatunk mindent a leghivatalosabb forrásból, ugyanis Blass szerint július 31-én leplezik le a készüléket. A másik pedig az ár, amit 589 euróra lőtt be a szivárogtató. Ez 180 ezer forint környéke, és persze ez Magyarországig eljutva már ennél jóval magasabb lehet a vám és egyéb csodák miatt, mégis jelentősen kevesebb, mint a konkurencia idei csúcskészülékeinek irtózatosan elszállt árszintje.