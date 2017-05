Nokia 9: itt a csúcsmobil összes kémfotója

Egyre több bizonyíték van a finnek új mobiljára, amely már túlmutat a biztonságos középkategórián: ez lehet a Nokia 9.

Épp a napokban számoltunk be arról, hogy júniusban Magyarországra is megérkezik a Nokia visszatérő "csomagja", ami egyrészt a felújított 3310-es "nosztalgiamobilt" tartalmazza, másrészt a középkategória alsó, középső és felső szélére lőtt Nokia 3, Nokia 5 és Nokia 6 készülékeket. Szépen végig is gondoltuk, mi lehet a finn gyártó jövője 2017-ben, és többek között arra jutottunk, hogy bizony, a stabil középkategória megtámadása mellett megnéznénk egy olyan telefont is, ami az aktuális iPhone-ok, Galaxy S-ek és társaik szintjén versenyez.

Nos, egyre inkább úgy tűnik, hogy hamarosan láthatunk effélét. Érkeztek már hírek egy készülő Nokia csúcsmobilról, amit egy időben Nokia 8 néven emlegettek, a francia Frandroid azonban most képekkel megtámogatva közölte, hogy az általuk körbefotózott tesztkészülék nem más, mint a Nokia 9, ami igenis a legfelső kategóriára céloz.

Tény, hogy a végleges dizájnról csak sejtéseink lehetnek, ugyanis a képeken egy kék védőtokban látható a készülék (esélyes, hogy még egy nem végleges burkolattal ellátott tesztverzióról van szó), egy csomó minden azonban egyértelműen kiderül.

Finnek a csúcson

A fotók és tesztelői információk alapján egy viszonylag nagy kijelzős mobil lesz a Nokia 9, ugyanis 1440x2560 képpontos felbontása 5,27 hüvelykes megjelenítőn terpeszkedik el. A most lefotózott változatban 4 GB RAM dolgozik, de állítólag lesz 6 gigás nagytesó is, mindenesetre a rendszerchip mindegyikben Snapdragon 835 lesz, a tárhely pedig maximum 64 gigabájt. Az Android 7.1.1-et futtató készülék hátoldalán a jelenkori csúcskategóriás követelményeknek megfelelően dupla kamerát találunk, mindkettő 13 megapixeles, dupla LED-vaku segédlettel.

Az alján USB-C csatlakozó figyel, de nem spórolják le róla a hagyományos jack audiót sem. A kijelző tudni fog valamilyen Always On üzemmódot, tehát a telefon feloldása nélkül is megjeleníthetünk rajta alapvető adatokat (például az időt, az aktuális naptárbejegyzéseket, vagy az akku állapotát).

Hogy mikor érkezik a titokzatos csúcsmobil, még rejtély, bár állítólag már ismert a 700 dollár (nagyjából 192 ezer forint) környékére belőtt kezdőár. Nézegessétek a francia tesztelő által lőtt képeket, aztán jöhetnek a kommentek: szerintetek csúcskategóriában is újra a Nokia lesz a király?