A Nokia mostantól okoskütyüket is villant

A visszatérő finn márka nemrég vásárolta meg a Withings eszközök gyártóját, mától a név is egyesült. Nyugalom, nem új (és felesleges) okosóra érkezik.

Nem csak új mobilokkal, de teljesen új termékcsaláddal is erősíti visszatérését a Nokia. A minőségi, középkategóriás okostelefonokkal és a nosztalgiára építő 3310-est bemutató finn vállalat még 2016 áprilisban vásárolta fel a Withingst, amelyet addig leginkább okoskarkötők, fitnesz-kütyük gyártójaként ismerhettek legtöbben. Mostantól minden Withings eszköz Nokia néven kerül a boltokba.

A viselhető kütyük és mobilhoz társítható eszközök pár éve az okosórákkal robbantak be... vagy legalábbis próbáltak berobbanni. A kezdeti próbálkozók után a legnagyobb gyártók, például a Samsung és az Apple is beszálltak a buliba, de szép lassan kiderült, hogy nem az okosóra-biznisz lesz az évszázad üzlete, a nagy bankrobbantás helyett a szegmens ellavírozik a langyosban. A piac úttörőjeként számon tartott Pebble szép lassan kimúlt, és a többiek is csak úgy hoznak ki új órákat, hogy a bejelentések végén egy-egy nyúlfarknyi bekezdés szól róluk.

Egészséges kütyüzés

Nagyon mennek viszont a mindenféle egyéb okoskütyük, leginkább a fitnesz- és egészség-piacot megcélozva. Bár azt már azért lehet tudni, hogy egy okoskarkötő nem feltétlenül száz százalékos pontossággal mondja meg, hányat léptünk vagy hány kalóriát égettünk el, iránymutatónak, motivációs eszköznek egyáltalán nem rossz. Emellett pedig szép lassan az egészségmegőrzés más területein is megjelentek mobilhoz és internethez kapcsolódó kütyük, és ezen a téren a Withings valóban jól helyezkedett. Most pedig Nokia logóval talán még sikeresebbek lehetnek az eszközök.

Az új márkanévet viselő aktivitásmérők, mérlegek és további okos egészségügyi eszközök mától vásárolhatók meg, a megújult Health Mate applikáció pedig letölthető az online felületekről. A termékcsalád két új eszközzel is bővült: a Nokia Body BMI Wi-Fi okosmérleggel és a BMP+ vérnyomásmérővel.

A Nokia okos egészségügyi termékcsaládjának központjában az Android és iOS alatt ingyenesen elérhető, megújult Health Mate applikáció áll. Az app rögzíti a Nokia eszközök által mért adatokat, így a testsúlyt, napi aktivitást, alvást és vérnyomás adatokat. Átfogó adatokat ad testünk működéséről és változásairól, és segít jobban megérteni ezeket. A Health Mate applikációban mától egy nyolchetes program is személyre szabott tanácsokkal segíti a felhasználókat egészségügyi céljaik elérésében. Az applikáció ezen kívül további 5 új funkcióval is bővült:

- a Sleep Smarter segítségével alvásminőségünkön javíthatunk,

- a Better Body funkcióval testsúlyunk alakulását tudjuk követni,

- a Healthier Heart a vérnyomásunkra fókuszál,

- a Pregnancy Tracker-en keresztül a kismamák súlygyarapodását figyeli,

- a Leaderboard pedig egy még aktívabb életvitelre motivál.

A Nokia két újdonsággal, a Nokia Body BMI Wi-Fi okosmérleggel és a Nokia BPM+ vérnyomásmérővel bővítette a Withingsnél már megismert okos egészségügyi termékek körét. A Nokia Body a Body+ és a Body Cardio által alkotott okosmérleg termékcsalád új tagja. Az eszköz akár az egész család testsúlyát figyelemmel követi. Wi-Fi segítségével automatikusan szinkronizálja adatainkat, követi a testsúly és a testtömegindex változását, az applikáción keresztül pedig személyes coachként segíti az életmódváltást, és az egészséges alak megőrzését. A Nokia BPM+ okos vérnyomásmérő új puha mandzsettájával bárhol, bármikor könnyedén és kényelmesen használható. Az orvosilag is elismert eszköz a szisztolés és diasztolés vérnyomásértékeket és a pulzust is méri. A Health Mate applikációval a rögzített adatok orvosunkkal is könnyedén megoszthatók, így a szakértők minden eddiginél könnyebben tudják követni és ellenőrizni, hogy a vérnyomás panaszok kezelése eredményes legyen.

Az újdonságok mellett a Withings már ismert és népszerű eszközei Nokia néven továbbra is elérhetők. Napi aktivitásunkat a vízálló, úszást is mérő Nokia Steel okosórával és az akár 8 hónapos üzemidejű Go aktivitásmérővel figyelhetjük. A Nokia Body mellett a Body+ okosmérleg figyel testsúlyunkra és testfelépítésünkre, a Body Cardio pedig a világ egyik legfejlettebb okosmérlegeként pulzusméréssel és pulzushullám terjedési sebességgel ad teljes képet egészségi állapotunkról. A Nokia Thermo okos lázmérővel pontosan és gyorsan mérhetjük meg testhőmérsékletünket, amelynek alakulását az eszközzel szinkronizált okostelefonunkon is láthatjuk. Lakásunkra és családunkra pedig a Nokia Home okosotthoni kamerával is tudunk vigyázni.

A hazai képviselet szerint az új Nokia okoskütyük hamarosan Magyarországon is elérhetőek lesznek.