Október 16-án nagyot dob a Huawei

A Huawei egy külön képpel erősítette meg, hogy október 16-án mutatja be a Mate 10-et, ami a Samsungra is nagy fenyegetést jelent majd.

Bár egy darabig még várnunk kell a Huawei következő zászlóshajójára, a Mate 10-ről sok a pletyka, és a Kirin 970-ről is kiderült már pár dolog. A Samsung Galaxy Note 8 bemutatkozása miatt a Huawei úgy érezte, hogy ideje már most felvennie a versenyt.

Éppen ezért a cég megerősítette, hogy a Mate 10 hivatalosan október 16-án mutatkozik be. A Huawei Australia egy képet is közzétett a Twitteren a legutóbbi zászlóshajókról, amelyek dupla kamerát kínálnak. Ezen rajta van a Mate 10 is.

A Huawei ráadásul az újdonság alá a #beyondthegalaxy kifejezést írta, vagyis arra igyekszik utalni, hogy az új csúcsmodell még a Galaxy Note 8-nál is jobb lesz.

A Huawei Mate 10-ről már több szivárgást is láttunk, ez viszont az első hivatalos kép magáról a készülékről. Minden bizonnyal a következő hetekben újabb részletek derülnek majd ki.