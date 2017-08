Október 5-én jön a Google Pixel 2

Állítólag Qualcomm Snapdragon 836-os lapka lesz az új Google okostelefonban.

Sok renderelt képet láttunk már a Google Pixel 2-ről és a Pixel XL 2-ről, illetve információkból is rengeteg szivárgott ki az okostelefonokról. Evan Blass pedig már azt is tudja, hogy mikor mutatja be ezeket a Google.

Hirdetés

A bemutató dátuma október 5., de ha ennyi nem lett volna elég, akkor az általában megbízható Evan Blass azt is kiderítette, hogy a következő-generációs Pixelekbe már a Qualcomm Snapdragon 836-os lapkája kerül.

Ezt a chipet még nem mutatta be a Qualcomm, de minden bizonnyal a Snapdragon 835 felújított kiadása lesz, valamivel nagyobb teljesítménnyel és jobb hatékonysággal.

Érdekesség, hogy tavaly október 4-én rántotta le a leplet a Pixelről és a Pixel XL-ről a Google.

A Pixel 2-t elméletileg az HTC gyártja, 5 hüvelykes kijelzővel, míg a 6 hüvelykes Pixel XL 2-t az LG. Ezúttal kinézetben is eltér majd a kettő, a nagyobb modell ugyanis közel keret nélküli kijelzőt kaphat, szemben a vaskos kávával rendelkező Pixel 2-vel.