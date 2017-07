Ötödik sebesség: OnePlus 5 óriás-teszt

Egyre több rajongót szerez a kínai OnePlus, az ötös számú telefont már a nagyokat megszégyenítő tömeg várta. Most végre megérkezett, mi pedig egy minden eddiginél részletesebb tesztet írtunk róla. Termosz kávét, üdítőt, szendvicset bekészíteni, ez hosszú lesz, de megéri!

Hatalmas várakozás előzte meg a shenzeni gyártó aktuális zászlóshajójának piacra lépését, amelyet a vállalat minden eddiginél intenzívebb kampánnyal igyekezett a végletekig fokozni. A marketing tevékenység azonban a jelek szerint a műszaki tervezés rovására ment, a OnePlus 5 megalkotása során ugyanis szemmel látható hibát vétettek a mérnökök. Nézzük tehát, mennyi minden jót sikerült belepakolni a készülékbe, és mi az a néhány furcsaság, amik esetleg homlokráncolásra késztethetik a vásárláson gondolkodókat.

Hirdetés

Nem volt zökkenőmentes a gyártó legújabb üdvöskéjének bemutatkozása, hiszen míg röviddel a hivatalos piacra lépés előtt az internetes közösség (és a szaksajtó egy része) a készülék - meglehetősen koppintás ízű - hátlapján élcelődött, addig a bemutatót követően a kamerarendszer optikájának zoom átfogása miatt került célkeresztbe a vállalat. Mindez azért jelenthet sokak számára fájó pontot, mert a OnePlus alig több, mint hároméves fennállásának minden pillanatát a hűséges vásárlóinak köszönhette, így sokan érezték magukat megvezetve a vállalat apró csúsztatásai, illetve az azokat rendre követő, helyenként felemás igazságtartamú nyilatkozatai okán. Mindezek ellenére a kétféle változatban elérhető újdonság startját hatalmas érdeklődés övezte; a hivatalos forgalmazás megkezdése előtti premier héten mind a 6 GB memóriával és 64 GB háttértárral ellátott Slate Gray (vételára: 499 euró), mind a 8 GB operatív memóriával, illetve 128 GB tárhellyel felvértezett Midnight Black (vételára: 550 euró) változat raktárkészlete kiürült, nem egészen 24 óra leforgása alatt.

A külcsín, és ami mögötte van

Mindezek okán mi magunk is kíváncsian vártuk a OnePlus legújabb dobását, amely egy Midnight Black variáns formájában érkezett meg szerkesztőségünkbe. Kézbe véve a mindössze 7,25 milliméter vastag, teljes egészében fémbe burkolt újdonságot, elégedetten csettintettünk; a OnePlus 5 fantasztikusan néz ki, a felhasznált anyagok minősége első osztályú, az összeszerelés minősége pedig hibátlan. Habár a készülék megjelenése érhető okokból nem versenyezhet az extrém kijelzőkkel operáló Samsung Galaxy S8 szériával, megkockáztatjuk, hogy a klasszikus formavilágot kedvelő felhasználók számára megnyerőbb lehet ez a konzervatív, végletekig letisztult forma.

A mobil jobb oldalán a bekapcsológombon, illetve a hangerőt vezérlő billentyűkön felül nem sok érdekességet találhatunk, az átellenes oldalon azonban tekintetünk egészen biztosan megakad majd a gyártó terminológiájában csak Alert Slide-ként említett háromállású kapcsolón: a reteszként tologatható kezelőszerv segítségével a néma, a DND (do not disturb, azaz ne zavarj), illetve a normál profilok között válthatunk egyetlen mozdulattal. Ötletes és sokak számára hiánypótló megoldás.

A készülék alsó részén kapott helyet a mono hangszóró, az USB Type-C, illetve a 3,5 milliméteres jack csatlakozó nyílása; utóbbi megléte különösen nagy fegyvertény a konkurencia készülékeivel szemben, amelyeknél egyre-másra tűnik el ez a mára már talán elavult, mégis széleskörben preferált megoldás. Az előlapon a két, érintésre érzékeny gomb között figyel az ujjlenyomatolvasót tartalmazó Home gomb, amely az elődmodellekhez hasonlóan kerámia burkolatot kapott, így a tartósságára vélhetően nem lesz majd panaszunk. Utóbbi megállapítás igaz a komplett előlap vonatkozásában is, amelyet a Corning műhelyéből származó 2,5D profilú üveggel borítottak be a mérnökök. A Gorilla Glass ötödik generációjára építő megoldás önmagában megfelelő védelmet nyújt az apró karcokkal szemben, azonban a biztonság kedvéért egy fóliát is applikált a felületre a gyártó.

A kijelző felett a frontoldali kamera mellett közelségérzékelőt és egy RGB értesítési LED-et is találunk, utóbbi kifejezetten hasznos extra, azonban véleményünk szerint a fényereje lehetett volna erősebb.

A készüléket hátulról szemlélve elvitathatatlan a hasonlóság az Apple iPhone 7 Plus mobiljához, azonban a korrektség kedvéért jegyezzük meg, hogy a forma vélhetően nem a nagynevű konkurenstől, hanem a vállalati kapcsolatok tükrében jóformán édestestvérként létező OPPO R11-től származik. Bár sokaknak visszatetsző lépésként tűnhet a design ilyen mérvű másolása az elődmodellek extravagáns formavilágának tükrében, azt mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a OnePlus 5 élőben közel sem tűnik egy egyszerű klónnak, a készülékház vékonysága és festése egyetlen pillanat alatt egyértelművé teszi, hogy itt bizony nem almás eszközről van szó.

Ráadásul, az extrém vékonyság okán a készüléket a legtöbb vásárló valamilyen védelemmel látja majd el, így jó eséllyel vásárol a készülékhez ajánlott gyári hátlapok egyikéből, ezek pedig garantáltan egyedi megjelenést kölcsönöznek a mobilnak. Erre példa ez a típus, amely a Carbon nevet kapta.

Felturbózott motor

A készülék szívét a 10 nanométeres csíkszélesség mellett gyártott Qualcomm Snapdragon 835 SoC képezi, amelyből talán már sejthető, hogy a nyers teljesítményt illetően a OnePlus 5 a csúcsligában áll rajthoz. A 4 elsődleges, illetve 4 másodlagos magot tartalmazó rendszerchip számítási kapacitása minden eddigi megoldásét felülmúlja, ennek köszönhetően a készülék gyakorlatilag bármilyen alkalmazást gond nélkül futtat, ráadásképpen - hála a nem kevesebb, mint 8 GB-nyi LPDDR4X memóriának - ezen alkalmazások párhuzamos kezelésével sem tudjuk zavarba hozni a rendszert. A papíron jól hangzó konfiguráció tesztünk során a gyakorlatban is bizonyított: a vegytiszta Androidra épülő OxygenOS 4.5.5-ös változata döccenés nélkül, bármilyen nemű fennakadást mellőzve tette a dolgát, egészen elképesztő felhasználói élményt szavatolva ezzel. Maga a szoftver egyébként végletekig optimalizált, ráadásul rendelkezik néhány jópofa megoldással is, amelyekre hamarosan külön is visszatérünk. A fentebb leírtak számszerűsítve a 170.000-es álomhatár átlépését jelentettek az éppen aktuális AnTuTu verzióban, a 3DMark Sling Shot tesztjén pedig ugyancsak korrekt, 4588 pontot ért el az eszköz.

A háttértár tekintetében, ahogyan azt már említettük, két variáns érhető el: a 64 GB-os és a 128 GB-os változat között technikai értelemben véve nincs eltérés, mindkettő UFS 2.1 szabványra épül, amely hála a kétsávos felépítésnek villámgyors írási és olvasási sebességet garantál, akár egyazon időpillanatban is. Érdekes módon a fájlrendszer ezúttal nem a OnePlus 3 és 3T modellek esetében a Nougat megjelenésével bemutatott F2FS, hanem a régebbi szabványú, némileg lassabb műveleti sebességet biztosító EXT4 lett. Egyelőre nem tudni, mi a visszalépés oka, de mindezt nem írnánk a készülék számlájára, egyes értesülések szerint ugyanis több más gyártó is visszatért a korábbi formátum használatára idei csúcskészülékében. A tárhely mérete utólag nem bővíthető, ezért fontos, hogy már vásárlásnál a saját igényeinknek megfelelő változat mellett tegyük le a voksunkat.

A beépített akkumulátor mérete nem nőtt akkora mértékben, mint arra a tavalyi modellek tükrében számítottunk volna, sőt, a OnePlus 3T 3400 mAh kapacitású telepéhez képest az ötös változat 3300 mAh egysége szolid visszalépésnek tekinthető. Az üzemidőt illetően azonban mindennek nyoma sincs, a takarékos chipset és a szerény fogyasztású kijelző miatt a OnePlus 5 bő húsz százalékkal nagyobb kijelzőidőt biztosít a 3T modellnél, a 3-as változathoz viszonyítva pedig még ennél is nagyobb az eltérés. Mivel hosszútávú tapasztalatunk utóbbi készülékkel kapcsolatban van, kijelenthető, hogy azonos terhelés mellett a OnePlus 5 nagyjából 7-7,5 órányi SoT elérését teszi lehetővé, szemben a OnePlus 3 4,5-5 órára rúgó értékével. További jó hír, hogy a két feltöltés közötti időtartam is csökkent valamelyest, köszönhetően a Dash Charge névre keresztelt technológia továbbfejlesztésének. Az akkumulátorok kapacitásában lévő különbség ellenére a feltöltési idő csökkent a OnePlus 3-hoz képest, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyan az elődjéhez hasonlóan már mindössze félórányi konnektoron lógás is elegendő a 60%-os töltöttségi szinthez, azonban a teljes töltöttség elérése némileg rövidebb idő alatt történik meg az újdonság esetében. Mindez igazán megsüvegelendő teljesítmény, amely jelen állás szerint újfent utat mutat a konkurenciának, ide értve a Samsung idei újdonságait is.

A vezeték nélküli kapcsolattartási lehetőségek köre jóformán teljesnek mondható, különösképp, hogy elődeivel szemben a OnePlus 5 már csak és kizárólag olyan változatban készül, amely egyaránt támogat minden általánosan használt mobilkommunikációs frekvenciasávot, elejét véve ezzel a régiók szerinti differenciáltságból fakadó problémáknak. Hazai viszonylatban örömteli hír, hogy ez a modell is ismeri a B20 frekvenciát, azaz az ország minden területén kihasználhatjuk az LTE előnyeit, feltételezve persze a megfelelő szolgáltatói lefedettséget. A beszélgetés hangminősége egyébiránt minden körülmények között megfelelőnek bizonyult tesztünk során, a három darab mikrofon jelenlétének köszönhetően pedig még háttérzajjal gazdagon terhelt környezetben is jól értették a mondandónkat.

A két darab, nanoSIM méretű kártyát fogadó rádiós modul mellett NFC és Bluetooth is helyet kapott a készülék fedélzetén, utóbbi esetében ráadásul már egy ötödik generációs megoldásról beszélhetünk, amelyet a rohamosan terjedő aptX, illetve aptX HD technológiák támogatása tesz teljessé. A vezetéknélküli hálózatok kezelése szintén fejlődött az elődökhöz képest, amely tekintetben a legnagyobb változás, hogy a 802.11/ac szabványú vezérlő immáron 2x2 MIMO képességgel is rendelkezik, azaz két darab, egymástól teljesen független szálon képes kommunikálni az arra alkalmas hozzáférési pontokkal, megduplázva ezzel az adatátviteli sebességet. Fejlesztésen ment keresztül a GPS modul is, amely a szokásos amerikai és kínai rendszerek mellett immáron az európai és orosz navigációs műholdak jeleinek vételére is alkalmas, elérve ezzel a gyakorlatilag tökéletes jelszintet, akár a város közepén, a betontömbök árnyékában is. A tesztidőszak során több alkalommal is lehetőségünk volt összevetni a OnePlus 3 (a maga nemében szintén kiváló) vevőegységével az újdonságot, és a különbség szinte minden helyzetben érzékelhető volt; a OnePlus 5 menet közben gyorsabban talált jelet, majd stabilabban is tartotta azt, mint korosodó testvére. A mintavétel gyakorisága ugyancsak fejlődött az elődben alkalmazott megoldáshoz képest, amely például szemmel látható minőségbeli különbséget okoz a fitness alkalmazások helyadatainak rögzítése során.

Oldalak: 1 2