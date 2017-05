Philips Shoqbox SB300 teszt: üsd, vágd, akkor is zenél

Dunát lehet rekeszteni a Bluetooth hangszórókkal, erre a kis hengerre mégis érdemes odafigyelni, mert könnyen megkedvelhető és nem is megfizethetetlen. Videón próbáltuk tönkretenni!

Akad érdekes hordozható hangszóró szép számmal, de csak kevés az olyan, amelynél a mérnökök abba is belegondoltak, hol fogják a vásárlók használni a készüléket. A Philips ShoqBox-családjának legújabb tagja, az SB300 olyan hangszóró, amelyet tényleg bárhová magunkkal vihetünk és még a hangja sem borzalmas.

Külső

A miniatűr, hengeres formájú hangszóró egészen kicsi, amihez mérten nehéz, mégpedig azért, mert az elsődleges szempont a strapabíróság volt. A Philips SB300-nak nem árt, ha leejtjük, vagy mondjuk áthajtunk rajta biciklivel. A zárt, robosztus kialakítás másik eredménye az IPX7 minősítés, ezáltal a termék teljesen vízálló - nem csupán a ráfröccsenő víz nem árt neki, de akár 1 méter mélyre is meríthetjük 30 percen keresztül - a zenénk akkor is szólni fog. Ehhez mérten a gombok gumírozottak, sőt, a micro USB-s töltőcsatlakozó és a jack bemenet is egy gumi lap mögé került. Ezt persze ne távolítsuk el, mert különben ugrott a vízállóság.

Belső

A kis henger közepén egy szélessávú, mindössze 1,5 colos átmérőjű hangszóró helyezkedik el, két oldalon pedig kellőképpen védett passzív hangszórók, amelyek nagy membrán-mozgástartományukkal a mélyhangokért felelnek. A gombok között ott találjuk a hangerőszabályzót, a a ki/bekapcsolót és további két fontos gombot. Az egyik a párosításért és a bejövő hívások fogadásáért felelős, ebből következik, hogy mikrofon is került az SB300-ba, ami nem olyan rossz - átlagos beszélgetéshez nem túl messziről elegendő. A másik gomb a világításért felelős, merthogy világít is a kicsi ShoqBox, méghozzá a zene ritmusával szinkronban, és ahogy az manapság divatos, RGB LED-del, azaz mindenféle színárnyalatban. És hogy azért ne menjen el a kedvünk emiatt egy jó kis hangszórótól, ki is kapcsolhatjuk a villogást.

Teszt, összegzés

BT4-en párosítva, zenehallgatásnál az összhatás meglepően jó. Persze a kis méretet és a mono hangzást nem tudja feledtetni az ötletes kialakítás, ám a mélyek jól jönnek, a magasak tiszták és az SB300 teljes hangerőn sem torzít - bár kicsit hangosabb is lehetne. A ShoqBox ára reális, viszont mi az NFC-t nagyon hiányoltuk, emellett nincsen beépített mSD kártyaolvasó, számléptető gomb, nem kapunk töltőkábelt, a beépített mikrofon érzékenysége nem a legjobb és az üzemidő is lehetne hosszabb. De hogy a teszt végét ne a negatívumokkal zárjuk, még egyszer leírjuk, hogy a ShoqBox SB300 szerethető, masszív és strapabíró kis hangfal kategóriájában jó hangzással. Nézzétek meg videótesztünket, ott meg is mutatjuk, mire képes a kis ShoqBox.