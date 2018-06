Praktikus újdonságot hoz az új Windows 10

A Windows 10 következő újításai között szerepel a SwiftKey, amely ősszel minden felhasználóhoz megérkezik.

A Microsoft még 2016-ban vásárolta fel a mobilos SwiftKey billentyűzetet és annak fejlesztőjét, majd Androidon és iOS-en is tovább támogatta az appot. Az óriás most elérkezettnek látta az időt arra, hogy Windowsra is elhozza a SwiftKeyt.

A Windows 10 17692-es előzetes buildjében, amely már meg is jelent, már megtalálható a frissített virtuális billentyűzet, amely a SwiftKeyre építkezik. Ez még csak egy korai előzetes, de idén ősszel, amikor a Windows 10 következő nagy frissítése befut, minden felhasználó megkapja.

A SwiftKey képes automatikusan korrigálni a begépelt szöveget, megjósolni a következő szavakat, mindezeknek hála pedig nem csak időt spórolunk, de a gépelési hibák számát is minimalizáljuk.

Az új buildben egyébként már eldönthetjük, hogy az Edge-ben automatikusan lejátszódhatnak-e a médiatartalmak, fejlődött a Game Mode és a Game Bar, illetve megjelent egy csúszka a Gépházban, amivel a rendszerben és az appokban megjelenő szöveg méretét nagyíthatjuk.