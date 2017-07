Robbanásálló akkumulátorokon dolgozik a Samsung

Nagyon nehezen kapnak lángra a két éven belül érkező szilárdtest-akkumulátorok.

A Samsung Galaxy Note 7-tel történtek után minden gyártó fokozottan ellenőrzi az okostelefonjai akkumulátorait, és többek között a Samsung is nagyon szigorú tesztelési eljárást vezetett be. Emellett viszont az óriás biztonságosabb alternatívákat is keres a ma használt akkumulátoroknál.

Hirdetés

A Korea Herald értesülései szerint a Samsung SDI már két éven belül készen áll a szilárdtest-akkumulátorok szállítására. Ezeknek számos előnye van a hagyományos lítium-ionos akkukhoz képest, a legfontosabb pedig az, hogy nagyon nehezen kapnak lángra (vagy egyáltalán nem).

Nem csak sűrűbbek, hanem hosszabb élettartamuk is van, akár ötször tovább is bírják. További remek hír, hogy a szilárdtest-akkuk feltöltése hatszor gyorsabb. Figyelembe véve, hogy egy Galaxy S8 ma 80 perc alatt feltölt, a Samsung jövőbeli megoldásainak 15 perc is elég lehet a teljes feltöltésre.

A Korea Herald szerint a Samsung Electronics egyébként nem feltétlen a Samsung SDI akkuit rendeli majd meg, többek között az LG szilárdtest-akkumulátorai is készen állnak majd a debütálásra (ugyanabban az időben).