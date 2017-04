Robotprogramozó tábor - immár Budapesten is!

Megtanulnád a robotvezérlés és az algoritmikus gondolkodás alapjait? Van egy jó programunk a nyárra!

2015 májusában, egy kósza ötlettől vezérelve született meg a HelloWorld táborok gondolata. Tudtuk, hogy változtatni akarunk az oktatáson, és azt is, hogy kellő mennyiségű technológiához és tudáshoz férünk hozzá ahhoz, hogy kidolgozzuk a speciális tananyagunkat. Az elhatározást tettek követték, még végül néhány hónap alatt összeállt az első táborunk tematikája, aminek köszönhetően az első HelloWorld tábor zajos sikert aratott Velencén. Tavaly már megnégyszereztük a táboraink számát, amelyek közül kettő az eredeti koncepciót gondolta tovább, még inkább a robotvezérlésre fókuszálva. A két - révfülöpi - robotprogramozó táborban így a 3D-nyomtatás, és az objektum orientált programozás mellett nagyobb hangsúly került a robotok irányítására, valamint új ismeretként a virtuális valóság alapú és az IoT-fejlesztés is bekerült a tananyagba.

Idén is tovább finomítjuk a tananyagot, és a First Lego League budapesti selejtezőjének a szervezőjeként nagyobb hangsúlyt helyezünk az FLL-kihívásokra, és a gyakorlati robotos feladatok végrehajtására. Emellett a helyszínen lévő gyerekeket megtanítjuk algoritmusokkal zenélni, és az IoT-alapú fejlesztésnek is nagyobb teret engedünk majd. Változás, hogy a Robotprogramozó táborunk nem csak a Balaton partján lesz elérhető, hanem a hozzánk érkező kéréseknek engedve a fővárosban, az Óbudai Árpád Gimnáziumban is megismerhető lesz a speciális , 10-14 évesekre szabott tananyag, napközis tábor formában.

Hirdetés

Időpont: július 31. - augusztus 4.

Ár: 29 900 forint (tartalmazza a napi egyszeri ebéd, a foglalkozások és a felhasznált anyagok díját, valamint az áfát)

Helyszín: Óbudai Árpád Gimnázium (1034 Budapest, Nagyszombat u. 19)

Korosztály: 10-14



További információ és jelentkezés: hellobp.pcworld.hu