S Tollal és strapabíró külsővel debütált a Samsung Galaxy Tab Active Pro

Hivatalosan is bemutatkozott a Samsung új, ütésálló táblagépe, amely az S Tollat is támogatja.

A Samsung egyike azon kevés gyártónak, amely továbbra is folyamatosan jelentkezik új táblagépekkel. A mostani Galaxy Tab Active Pro ráadásul egy kicsit még különc is.

Az új táblagép ütésálló házat kapott, fizikai gombokkal, sőt, még a kesztyűben való használatot is támogatja. Emiatt aztán egyértelmű, hogy elsősorban olyanoknak szánja a gyártó, akik a szabadban használnak tabletet.

A 10,1 hüvelykes kijelző azt jelenti, hogy a Galaxy Tab Active Pro a Galaxy Tab Active2 nagyobb alternatívája. IP68-as vízvédelemmel rendelkezik, illetve MIL-STD-810G minősítést is kapott. Az S Toll oldalra csúsztatható be, ha használaton kívül van. Még a Samsung DeX is támogatott, vagyis önállóan, de billentyűzettel és egérrel is használható a tablet.

A specifikációkat a Samsung nem közölte, de a jelentések szerint Snapdragon 710 chippel, 4 GB RAM-mal és 64 GB tárhellyel lesz dolgunk. Lesz microSD-foglalat, 7600 mAh-s akku, a képernyő pedig 1920 x 1200-as. Németországban már október 1-től vihető a tablet, 599 és 679 euróért (ez utóbbi LTE-képes).