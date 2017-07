Snapdragon 836 kerülhet a Pixel 2-be

Állítólag a Google új okostelefonjaival debütál a Qualcomm felturbózott csúcslapkája.

Bár az okostelefonpiacon a következő nagy dobást a Samsung Galaxy Note 8 jelenti, sokan várják már a Google Pixel 2-t és a Pixel XL 2-t is. Állítólag ezekben debütál majd a következő csúcslapka, a Qualcomm Snapdragon 836.

A Fudzilla forrásai szerint a Samsung Galaxy Note 8 marad az Exynos 8895-nél és a Snapdragon 835-nél. A Snapdragon 836 a Google készülékeiben jelenhet meg elsőként.

Az új SoC elvileg 10 százalékot ver majd rá sebességben a Snapdragon 835-re, és nem lesz exkluzív a Google részére. Az idei év végéig a OnePlus és a Xiaomi is dobhat ki saját készüléket a Snapdragon 836-tal.

A Snapdragon 836 a gyorsulás mellett kisebb is lesz, és ezzel egyszerre komoly fejlődéseket ígér a fotózásban, jobb képek készítésében. A GPU és a CPU órajeleit is megemeli a Qualcomm, összességében gyorsabb feldolgozásra és valamivel jobb üzemidőre is számíthatunk az iparági források szerint. A Qualcommnak volt ideje, hogy mindkét területen fejlesszen.