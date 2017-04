Sok javítást hozott a OnePlus 3 és 3T új bétája

Elérhetővé vált az OxygenOS legújabb nyílt bétája, amely számos fejlesztést kapott.

Bár a OnePlus kizárólag a OnePlus 3 és 3T okostelefonjaival foglalkozik, azokat szinte minden héten frissíti. Mindkét modell új béta buildet kapott, sok javítással és módosítással.

Az OxygenOS Open Beta 5 (és az Open Beta 14 a OnePlus 3-hoz) a fejlesztésekre és az eddig jelentett problémák kijavítására koncentrál. Az előző béta egy új launchert és az Android 7.1.1-es hivatkozásokat is elhozta, de akadtak problémák.

Immáron a rendszer nem akar újraindulni, ha valaki beállít egy háttérképet, továbbá az a hiba is javítva lett, amely miatt néha hátteret sem lehetett beállítani. Az optimalizációnak hála a launcher elvileg már alkalmanként sem omlik össze.

Fejlődött a Night Mode is, amely immáron biztosan képes automatikusan kikapcsolni, a napfelkelte alapértelmezett idejét pedig reggel 8-ról 6-ra állították.

Elvileg a Bluetooth is javult, valamint akkus optimalizációkat is végeztek a mérnökök. A GPS pontosságán is javítottak, továbbá vannak általános javítások és optimalizációk is.

Aki már telepített Open Beta buildet, az OTA frissítésként kapja meg a csomagot. Aki viszont egyszer rálép a bétás útra, az a meglévő rendszerére többé nem kaphat stabil OTA frissítést.