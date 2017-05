5 tökéletes kütyü Star Wars napra

Egy klasszikus félrefordítás miatt május 4-ét a rajongók évek óta Star Wars napként ünneplik, mi pedig mutatunk pár jóféle ajándékötletet hozzá.

"May the Force be with you", avagy az Erő legyen veled. Aki ismeri a Star Wars filmeket és minimális szinten tud angolul, ismeri a klasszikus idézetet. De annak idején simán sikerült úgy félrehallani mindezt, hogy "May the fourth be with you", avagy május negyedike legyen veled. A vicces tévedésből azóta kult-ünnepnap nőtt ki, és mivel nálunk is az egekig ér a Star Wars mánia (de kizárólag a klasszikus részek, csak semmi Jar-Jar!), egyik évben sem nehéz összekapirgálni egy csokorra való olyan tech-ajándékot, ami George Lucas univerzumához kötődik. Mutatunk is egy merítést!

Minden, ami USB

Átdizájnolt pendrive-okból sokan árulnak sokfélét, de a legnagyobb Star Wars "flottával" talán a Mimobot büszkélkedhet. Webshopjukban egy tonna cukira faragott karakter kapható USB tárhelyként, de ha másféle kiegészítőre vágyunk, akad itt karbonitba fagyasztott Han Solo formájú úti mobiltöltő és C3PO kártyaolvasó is.

Töltődj fel a Millennium Falconnal!

USB töltőkábelre mindig szükség van, a Thinkgeek pedig itt is villantott egy szépet: a madzag egyik végén hagyományos, teljes méretű USB fej figyel, a másik végén viszont egy Millennium Falcon alakú végződés található, amiből egy microUSB csatlakozó lőg ki. Ha ezzel töltjük a mobilt, a kábelben kék animáció mutatja, ahogy a Falconba gyűlik a hajtómű energiája, és az űrjármű hajtóművei is felvillannak.

A kis gömbdroidok élete se játék és mese

Oké, klasszikus trilógia ide vagy oda, a 7. rész apró robotja, BB-8 is egész szerethetőre sikerült. A Sphero által készített apró modell ráadásul valóban a filmen látott módszerrel görög mindenfelé, és ezt mi magunk irányíthatjuk a hozzá kapcsolódó mobilos alkalmazással. Érdemes tudni, hogy a vezérlés egyáltalán nem egyszerű, mert az irány relatív a kis droid elejéhez viszonyítva - ám mivel egy gömbről beszélünk, sosem teljesen biztos, merre van az eleje. De épp ez a kihívás az egészben, a játék cuki és addiktív, ráadásul elküldhetjük automata módban is felfedezni a szobát, élőlényekkel találkozva pedig rájuk néz és hangosan zsörtölődni kezd.

R2D2 Bluetoothon zenél

De persze a kedvenc droidunk még mindig az Artunak becézett asztromechanikai egység, amely létezik mobilos hangszóróként és kommunikációs egységként is. A droid fejrészének alakjában gyártott kütyü 2.1 és afölötti Bluetooth szabványokon működik, könnyen párosítható a telefonnal (nem, nem úgy, teeeee), és képes egész jó minőségben sugározni a mobilról érkező zenéket. Ha pedig hívást indítunk vagy fogadunk, kihangosítóként és mikrofonként is működik. Egy feltöltéssel nagyjából 90 percig üzemel a készüléktől akár 9-10 méteres távolságban is, be- és kikapcoláskor, valamint az eszköz párosításakor pedig klasszikus R2D2 hangeffekteket ad. Eredeti lelőhelyén, a ThinkGeeken azt írják, licencelési parák miatt nem szállítják az óceán innenső oldalára, de gyaníthatólag felbukkan azért egy csomó európai kütyüboltban is, tessék figyelni. Mellesleg pár éve rendeltünk ugyaninnen szintén licencelt Star Wars cuccokat, és simán megérkeztek, szóval fene tudja.

Amikor Vader Tie-vadásza rejti a PC-det

A következő tech-csoda nem megvásárolható, de lehet próbálkozni bárkinek valami hasonlót alkotni. Mi leesett állal bámultuk az elkészítéséről szóló videót. A klasszikus részben látható "nagyúri vadászgép" (tudjátok, amit a Falcon eltlaált az első Halálcsillag csatájában, aztán pörögve elszállt az ismeretlenbe) kiváló, részletes külsejébe biggyesztve dolgozik egy vízhűtéses gamer PC, nézzétek ti is, hogyan készült, aztán lehet próbálkozni hasonlóval.