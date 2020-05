Szerepjátékos Facebook-csoportokba menekülnek a világjárvány idején az emberek

Ezekben a csoportokban egyszerűen úgy tesznek az emberek, mintha jelenleg is dolgoznának.

Sok országban továbbra is többségében otthon maradnak az emberek, és tartják a távolságot a közösségektől. Egyesek nem dolgozhatnak, mások elvesztették a munkájukat. A szakértők szerint azonban mindenkinek van igénye arra, hogy amit megszokott, azt valamilyen szinten továbbra is átélje. Éppen ezért Amerikában sokan most szerepjátékos Facebook-csoportokba menekülnek, és úgy tesznek, mintha még mindig dolgoznának.

9 hét alatt 38,6 millió munkanélküli regisztrált újonnan Amerikában, így elég sokan próbálnak ilyen módon unalmat űzni. Ezernyi ember csatlakozott például egy csoporthoz, amelyben mindenki úgy tesz, mintha ugyanabban az irodában dolgozna, utálná azt, és állandóan panaszkodik róla. Furcsa módon a tipikus irodai alkalmazott bőrébe bújás és panaszkodás sokaknak hiányzik.

Természetesen tonnaszám vannak más hasonló csoportok is, és sokan úgy látják, hogy azért, mert az emberek stabilitásra vágynak, akkor is, ha az unalmas vagy kellemetlen. Ezt persze másképp is elérhetik (pozitív módon is), de a legegyszerűbb egy Facebook-csoporthoz csatlakozni.