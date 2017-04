Szerinted szétszedi a kutya a csomagszállító drónt?

Az Amazon tart a dologtól, ezért szimulált kutyával teszteli a drónjait.

A nagy cégek szerint a jövő egyenlő azzal, hogy minden csomagot drónok hoznak és visznek. Bár sok embernek nem tetszik az ötlet, az óriások tovább dolgoznak a részleteken, és nem mondanak le a lehetőségekről.

Az Amazon például 30 percen belül szeretné kiszállítani a drónokkal a kisebb csomagokat. Azonban kissé fél attól, hogy mit szólnak a kutyák a zajos robotpostáshoz.

Éppen ezért szimulált kutya használatával igyekeznek tesztelni a drónokat, illetve azt, hogyan tudnak reagálni az olyan helyzetekre, amikor a kutya megpróbálja megvédeni a területét.

Egyelőre nem sokat tudni a szimulált kutyáról: nem világos, hogy az Amazoné vagy pedig külső fejlesztés, illetve az sem, hogy hány ilyet vet be a cég. Az Amazon számára mindenesetre kockázatot jelentenek a négylábú házőrzők, amelyek a drón mellett a csomagot is megsérthetik, ha megijednek vagy támadóra fogják. Még fontosabb, hogy szerencsétlen helyzetben a drón is sérülést okozhat a kutyáknak.

A tesztek Camridgeshire-ben és egyéb titkos helyeken zajlanak. Az Amazon szerint a drónos kiszállítás zöldebb, olcsóbb és biztonságosabb lesz, mint a jelenlegi kisteherautós módszer.