Telitalálat lesz a Honor 9 Premium

6 GB RAM-mal és 128 GB tárhellyel érkezik Európába a prémium kiadás, 455 eurós árcédulával.

A Honor 9 már önmagában is a legjobb ár-érték arányú készülékek egyike volt, és nyugodtan mondhatjuk prémiumnak, elvégre a mai napig több mint kimagasló Kirin 960-as csúcsprocesszor, 4 GB RAM, 64 GB tárhely, dupla hátlapi (12+20 megapixel) és 8 megapixeles előlapi kamera van az 5,15 hüvelykes készülékben, nagyon kedvező áron.

A Huawei leányvállalata azonban úgy döntött, készít egy Honor 9 Premium verziót is, amelybe 6 GB RAM és 128 GB tárhely kerül. Az ilyen modellek általában kizárólag Kínában vásárolhatóak meg.

Ezúttal viszont másképp lesz, a Honor Európába is elhozza a készüléket. Olaszországban már hivatalosan is bemutatkozott, Svájcban is előrendelhetővé vált.

Bár úgy néz ki, hogy csak augusztus végén jelenik meg, és persze drágább lesz a sima Honor 9-nél, ennek ellenére még így is igen kedvező marad a vételára, amely 455 eurón alakul.

Ezért az árért egy igazi zászlóshajót ad a Honor (Huawei), és a kompakt méreteket kedvelőknek is kedvez.