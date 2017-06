Teljes képernyős videókkal frissült az Allo

A Google az elmúlt időszakban kétszer is frissítette az Allo üzenetküldő alkalmazását. Először a Selfie Clips funkcióval dobta fel a szolgáltatást, amelynek hála mindenki felveheti a saját GIF-képét, majd megoszthatja azt az ismerőseivel.

Később az Allo egy újabb frissítést kapott, amely újabb funkciót adott az apphoz. Az üzenetküldő felhasználói ennek hála már teljes képernyőben is nézhetnek videókat, közvetlenül a csevegőben.

We're launching selfie clips in #GoogleAllo today, making it easier to capture and share your own personal gif pic.twitter.com/EzjLb33CSa