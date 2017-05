Tényleg 1000 dollárba kerül majd egy iPhone 8

Ezúttal a Goldman Sachs elemzője tippelte meg a konkrét árakat.

Egy jól értesült belsős forrás már februárban megszellőztette, hogy az Apple tizedik évfordulós okostelefonja 1000 dolláros árcédulát kap. Azóta is rengeteg a pletyka erről, és a szó-beszédeket, technológiákat figyelembe véve egyre valószínűbb az extrém mértékben prémium árazás.

Az OLED-kijelző mellett a közel keret nélküli képernyő, a beágyazott ujjlenyomat-olvasó és az előlapi 3D-s kameraszenzor mind olyan elemek, amelyeket alaposan meg kell majd fizessen a leendő iPhone 8-vásárló.

Simona Jankowski, a Goldman Sachs egyik elemzője most konkrét árakat is tippelt az iPhone 8 128 és 256 GB-os verzióihoz. Szerinte ezek 999 és 1099 dollárért lesznek vihetőek. Az összeg magasabb, mint amennyibe a 256 GB-os iPhone 7 Plus kerül jelenleg. A jelenlegi modellek vételára ellenben csökkenhet az újak érkezése után.

Az elemző szerint az iPhone 7S Plus 769 dollártól indul majd fölfelé, míg az iPhone 7S-t már 649 dollárért haza lehet majd vinni idén ősszel.

Jankowski rámutatott, hogy miközben az Apple több dizájntervet tesztel egy modellhez, az iPhone 8-ét már véglegesítette. Kitért arra is, hogy bár 3 éve van 4,7 és 5,5 hüvelykes iPhone, csak tavaly került fölénybe a Plus, valószínűleg a dupla kamera miatt. Az iPhone 8 bár drágább, a szakértő szerint vonzóbb lesz a fogyasztók körében, éppen az ilyen extrák miatt.