Tessék odafigyelni, még mindig robbannak a mobilok

Nem, most kifejezetten nem a Samsungra fókuszálunk, a közelmúlt összes esete más gyártók készülékeivel történt. De vajon miért? Összeszedjük az elméleteket.

Ha a "robbanós mobil" kifejezért használjuk, sajnos még mindig sokan gondolják úgy, hogy ez a Samsung Note 7-re értendő jelző, ezért minden más telefon biztonságosnak tekinthető. Pedig a közelmúltban történt különféle esetekben ugyanúgy szerepelt HTC és Lenovo, de még iPhone is. Gyorsan felsorolunk néhány ilyen "nagy durranást", aztán pedig elmélyedünk abban, mi is okozhatja az ilyen veszélyes meghibásodásokat.

A legutóbbi ilyen eset Delhiben történt június 21-én, amikor egy Nidhi Kapoor nevű fiatal hölgy kezében durrant szét az idén januárban vásárolt, addig hibátlan HTC 10 készülék. Az áldozat nem telefonált, csupán fogta a mobilt, a baleset teljesen váratlanul történt. A sürgős orvosi ellátás miatt nem történt nagyobb baj (így is nyolc napon túl gyógyuló sebesüléseket szerzett a kezén és megsérült a szeme is), de ha épp a fülénél tartja a készüléket, ki tudja, mi lett volna a végeredmény. Érdekes módon a gyártó az eset után csupán a készülék IMEI számát kérte el, de azóta sem reagált semmit.

Szintén Indiából érkezett egy tweet június 23-án, amelyen egy Lenovo K4 Note deformálódott darabjai látszanak. A tulajdonos az asztali számítógépe mellett tartotta a mobilt, ami egy pillanat alatt felrobbant, majd lángolni kezdett. Itt egyébként a Lenovo példás gyorsasággal reagált a történtekre, és vizsgálni kezdte a kérdéses szériát.

@Lenovo_in This @lenovo k4 Note exploded in to flames today morning. Just 1 ft across my colleague's desk. Hope u take necessary actions. pic.twitter.com/SDZ9Y6mMCU — Vigneshwaran V A (@Vignesh3319) 2017. június 23.

A harmadik példáért Ausztráliába látogatunk, ahol tavasszal történt baleset egy iPhone 6 Plus készülékkel. A mobilt épp a szervizbe vitte be a tulajdonosa azért, hogy a törött kijelzőt kicseréltesse. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételén is látható, hogy amikor az alkalmazott leszedi a védőtokot, majd megnyomja a kijelzőt, a repedésen át sűrű füst tör elő. A poroltóval "kezelt" készüléket szétszedve látható, hogy belül teljesen szétégett.

Miért robbannak a mobilok?

Száz százalékosan biztos válasz persze nincs, legalábbis hivatalosan. Értelemszerűen a gyártók igyekeznek házon belül megoldani az ilyen jellegű eseteket, és szoftveres patchekkel, visszahívással, csereprogrammal, ingyenes átvizsgálással elejét venni a botránynak. Épp ezért csak félhivatalos teóriákkal lehet dobálózni, de egy dolog biztos: a mobil továbbra is lehet "veszélyes üzem", ezért bár persze nem szabad tőle a kelleténél jobban félni, de érdemes figyelni az előjelekre.

Túlhevülés

Értelemszerűen ez a legfontosabb ok, ami ellen mi magunk is védekezhetünk. Egyrészt ugyebár nyár van, egy csomóan kint felejtik a telefont a napon, vagy akár az autó szélvédője mögött. GPS-ként használva akár órákat is tölthet egy készülék a szélvédőre biggyesztett bölcsőben, ráadásul sokan közben tölteni is próbálják, ami önmagában is melegedéssel jár.

Személyes tapasztalat, de a Samsung (valószínűleg az elmúlt időszak rossz tapasztalatai miatt) igyekszik saját oldaláról megelőzni a baleseteket: a legutóbbi frissítés óta a Galaxy S7 készülékem leállítja a töltést, ha azt érzékeli, hogy a megszokottnál erősebben melegszik a telefon. Ezt egyébként felugró ablakban is jelzi.

A piaci versenyben a vékonyságukkal is hódító mobilok sajnos egyre kisebb helyre préselik be az akkumulátorokat (ilyesmi okozta egyébként az ominózus Note 7 baleseteket). Bár próbálkoznak sokan mindenféle hőcsöves, a melegedést a telefon egymástól távoli pontjaira elvezető megoldásokkal, a tény ettől még tény marad: a túlhevülő akku akár robbanhat is, szóval az első számú szabály: vigyázzunk a melegedéssel.

Pára

A fenti példák közül az iPhone-os esetet okozhatta léldául a készülékházba jutott víz is. Alapvetően a mobilok nem vízállóak, néhány csúcsmodell kivételével (és itt sem árt jó előre megnézni, hogy milyen IP szabvány érvényes, mert lehet, hogy csak korlátozottan cseppálló a vízállónak hirdetett eszköz). Ha pedig a burkolat megsérül, akár egy hajszálnyi repedés erejéig is, máris szabad az út a vízpára előtt a telefon belsejébe.

Itt aztán a víz simán okozhat olyan rövidzárlatot, amely balszerencsés esetben akár tűzzel, robbanással is járhat. Épp ezért lehetőség szerint még a sérülésmentes készülékeket se használjuk párás, esős környezetben, ha pedig a kijelzőn, vagy más burkolati elemen repedést fedezünk fel, inkább mielőbb cseréltessük ki.

Szoftverhibák

Érdekes módon ilyesmi is előfordulhat, legalábbis a visszajelzések szerint. A fenti esetek közül a K4 robbanását okozhatta ilyesmi, ugyanis a baleset egy Marshmallow szoftverfrissítés után történt: ez egy olyan patch volt, amelyet követően Lenovo fórumokon többen is jelezték, hogy jobban melegszik a készülék. A mobilok rendszerei kezelik azt is, milyen "tempóban" töltődjenek például az akkumulátorok, és teljesen lehetséges, hogy ez a bizonyos frissítés kissé megengedőbb volt ezen a téren, ez okozhatott túlhevülést. Szoftverfrissítés után épp ezért érdemes az első pár töltés alatt néha ellenőrizni, melegszik-e az addiginál jobban a készülék.

???

Na, aztán itt jön a "fene tudja" faktor, pont a hivatalos állásfoglalások és tesztek hiánya miatt. A fenti esetekben például az áldozatok azt állítják, nem volt előzetes jele a robbanásnak, a készülékeket épp nem is használták aktívan, mégis beütött a baj. Szóval még a szakértők is csak azt tudják tanácsolni, hogy a felsorolt alapvető okok mellett figyeljük folyamatosan a telefonjainkat, és vegyük észre a furcsa, korábbitól eltérő működést, melegedést, akár apró hibajelenségeket, és akár megelőző jelleggel is keressünk fel szakszervizt.