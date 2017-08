Többé nem vibrál az okostelefonod a kártékony reklámoktól

Az új Chrome béta ilyen téren is előrelépést jelent Androidon.

Senki sem szereti a teljes képernyős és a tolakodó reklámokat, amelyek ráadásul még azt is elérik, hogy az okostelefon vibráljon. Ez egy kellemetlen jelenség okostelefonon, azonban a Google a Chrome legújabb androidos bétájával igyekszik ezt megelőzni.

A legutóbbi frissítés keretében az androidos böngésző bétája már 60-as verzióra lépett. Heteken belül megérkezhetnek az újdonságai a nyilvános kiadásba is.

Az új verzió képes korlátozni, hogy a fejlesztők mennyire élhetnek vissza a Vibartion API használatával. Ennek eredményeként a kártékony reklámok többé nem érhetik el, hogy a készülék vibrálni kezdjen, kizárólag akkor, ha valaki szándékosan interakcióba lép a konkrét hirdetéssel.

Az új béta egyébként egy további kapcsolódó menüvel és egy fájlválasztóval is újított. Aki nem szeretné kivárni a nyilvános változat érkezését, az az APK fájlt már most is letöltheti.