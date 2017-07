Úgy tűnik, tényleg vége a tableteknek

Annak idején egész jó ötletnek tűnt egy köztes állapot az okostelefon és a notebook közé, de azóta megváltozott a divat, és érthető okokból már nincs szükség táblagépekre.

Amikor annak idején megjelent az első iPad, az okostelefonok átlagos kijelzőmérete 3,5 hüvelyk volt. Ennek egyrészt gyártási okai is voltak, de akkoriban még az ipar nagyágyúi is amellett kardoskodtak, hogy a telefon, még ha okos is, maradjon minél kisebb. Többek között Steve Jobs is ezt a nézetet vallotta, épp ezért teljesen logikus volt számára és a piac többi szereplője számára is, hogy van egy szakadék a 3-4 hüvelykes apróságok és a 13-14 hüvelykes kijelzőnél induló laptopok között. Persze volt már tablet korábban is, de az iPad megjelenése lökte a kategóriát a mainstreambe, aztán jöttek az androidos modellek, és úgy tűnt, a gyártók rátaláltak egy sokáig kitartó új fejőstehénre. Nos, tévedtek.

Az történt ugyanis, hogy szép lassan elkezdtek nőni az okostelefonok. Ma már az átlagos mobilok is 5 hüvelyk környéki kijelzőket kapnak, a csúcsmodellek pedig gyakran 6 hüvelykesre, vagy akár afölé is nőnek. Ezzel szépen "megették" a 6-7 hüvelykes tabletkategóriát, míg a 9-10 hüvelykes nagytesókat a szétszedhető illetve hajtogatható laptop-tablet hibridek kezdték visszaszorítani. A "hagyományos" táblagépek eladásai először még 2015-ben kezdtek el csökkenni, ezúttal pedig első alkalommal a meglévő tabletek aktív használata is lejtőn indult el.

A Forrester legutóbbi elemzése szerint a következő öt év során a használatban lévő táblagépek száma minden évben átlagosan 1 százalékkal csökken majd, míg az okostelefonok száma évente 7 százalékkal emelkedik.

A nagy kijelzős okostelefonok iránti őrület Kínában és Indiában a legnagyobb most. Az okostelefon-tulajdonosoknak 65 és 62 százalékos arányban van 5-6 hüvelykes készüléke, miközben táblagépe csak a lakosság 6,4 és 1,1 százalékának.

A nagyobb kijelzős mobil értelemszerűen egy kisebb táblagépet is kiválthat, azonban Amerikában és a nagyobb nyugat-európai országokban azért egyelőre még használnak tableteket. Ezekben a régiókban a mobilozók 33 és 23 százalékának van nagy kijelzős okostelefonja - de 36 százalék tervez ilyet vásárolni a közeljövőben.