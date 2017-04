Új gigacég a láthatáron

Megszűnik a Yahoo és az AOL: a Verizon egy Oath nevű divízióként egyesíti ezeket.

Ebben a negyedévben véglegesíti a Verizon a Yahoo 4,8 milliárd dolláros felvásárlását. A Yahoo ezután pedig meg is szűnik, legalábbis a régi nevén nem futhat tovább. Ahogyan az AOL sem.

A Yahoo és az AOL egyetlen gigacégként folytatja tovább, a nevük Oath lesz. Erről Tim Armstrong, az AOL jelenlegi ügyvezetője több tweetet is közzétett, és az Oath pénzügyi erősségére hívta fel a figyelmet. Az új vállalat összesen 20 márkát képvisel majd, és 1 milliárd ügyféllel rendelkezik. Armstrong szerint az Oath megállíthatatlan lesz, és a nyáron kezdi meg a működését.

Várhatóan az Oath vezére Armstrong lesz, aki jelenleg is mérlegeli, hogy kiket tart meg a Yahoo vezetőségéből. Még nem egyértelmű, hogy a Yahoo márkanevet felhasználják-e bármire is a jövőben, de maga a Yahoo, mint cég, nem működik tovább.

Az AOL-t a Verizon 2015. májusában vette meg 4,4 milliárd dollárért - ezzel az Engadget, a TechCrunch és a The Huffington Post is a céghez került. A Verizon ezzel a mobilos tartalmak mellett a mobilos hirdetés világában is nagyra nőtt.

A Yahoo felvásárlása nem érintette a 15 százalékos Alibaba-részesedést, a Yahoo Japant és egy SoftBankkal közös vállalkozást (Altaba). Marissa Mayer, a Yahoo eddigi ügyvezetője sem az Altabában, sem az Oath-ban nem jut majd szóhoz, a jelek szerint lejárt az ideje. A búcsú fájón sikerült, elvégre egymilliárd felhasználót érintettek a hackertámadások.

Frissítés: a Yahoo Finance szerint a Yahoo márka tovább élhet majd az Oath esernyője alatt.