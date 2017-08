Új korszak jöhet a mobilfotózásban

Mélységérzékelő szenzorokat és íriszszkennereket kínál a Qualcomm új technológiája.

A mobilfotózás rengeteget fejlődött az elmúlt években, mostanra egy jó okostelefonnal lenyűgöző fotókat és videókat készíthetünk. Mostanra azonban a mobilok kamerái ennél többre is képesek.

Nem ritkán az okostelefonok mélységet érzékelnek, ezzel pedig képesek távolság mérésére vagy feltérképezésre. Használhatóak a kamerák továbbá arcfelismerésre, íriszszkennelésre, így alternatívát jelentenek az ujjlenyomat-olvasókra is.

Most a Qualcomm is a következő fokozatra kapcsol, ezért bemutatta a második-generációs Spectra ISP-t. A technológia persze Snapdragon chipeken támogatott, és már három modult is mutatott a gyártó, ami okostelefonokban és HMD-kben kaphat helyet.

A Qualcomm íriszszkennelő modulja kevesebb mint 40 milliszekundum alatt képes azonosítani egy arcot. Akad mélységérzékelős modul is (passzív, ezért olcsóbb és takarékos, de nem annyira pontos), míg az aktív verzió IR-kamerát és RGB-kamerát kínál a sötétben való működéshez.

A cég szerint a technológia lehetővé teszi majd az AR-élményeket mobilon, továbbá a kéz és a mozgás követését a VR-headseteknél. Az persze időbe telik, mire az androidos gyártók támogatják majd a technológiát.