Újabb durva zsarolóvírus pusztít Európában és Amerikában

Ezúttal a Petya lendült akcióba, Ukrajnában nagyon komoly fennakadásokat okozott - még Csernobilban is.

Miközben a múlt havi WannaCry zsarolóvírus hatásai hosszú ideig elhúzódtak, úgy tűnik, hogy nincs új nap zsarolóvírus nélkül. Egy újabb ransomware pusztít Európában és Amerikában.

A Petya nevű ransomware (amit már ismerünk egy ideje, de most módosult) Ukrajnában bukkant fel, ahol számos kormányszervezetet és magát az infrastruktúrát is megbénította. Bár a kényszerleállások ellenére az ukrán kormány a Twitteren optimista hangvételben reagált a támadásra, az annyira kiterjedt volt, hogy még a csernobili sugárzásfigyelő rendszert is kiütötte, és manuális módra kellett átálljanak.

Többen aggódni kezdtek, hogy a fertőzés elterjedhet, és igazuk lett: Európán és Amerikán is végigsöpört, többek között a dán Maersk is megbénult.

A Kaspersky Labs szerint a legnagyobb károkat Ukrajnának okozta a kártevő, majd Oroszország is nagy fennakadásoktól szenvedett. Lengyelország, Olaszország és Németország voltak még súlyosan érintettek, azonban a lista folyamatosan változik, mivel a Petya aktívan terjed a világban, és úgy tűnik, hogy ismét globális katasztrófát okozhat egy zsarolóvírus.