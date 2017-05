Mint egy falat kenyér: több száz új emoji érkezik az internetre

Összesen 239 vadonatúj hangulatjellel bővült a "hivatalos" emojik száma. A Twitter felől támadnak, és hamarosan mindenhová eljutnak.

Azt lassan megszokhattuk, hogy betűk és számok mellett manapság már grafikus hangulatjelekkel szórhatjuk tele a szövegeket. Sőt, igazából a legfiatalabb korosztály már simán le tudja írni a teljes Toldi trilógiát kizárólag emojik segítségével (már persze ha épp a Toldit akarná leírni, de nem akarja... mindegy, hagyjuk). Most az interneten használt karaktereket egységesítő Unicode az eddigi adaghoz hozzácsapott egy újabb csomagot, amelyek minden webes alkalmazásban ugyanolyan jelentéssel bírnak majd.

Elsőként Twitteren jelent meg a szűken számolva 69, azonban nemek és bőrszínek miatt "felszorozva" összesen 239 új hangulatjel. Ezek között vannak teljesen érthetőek és jogosak is, mint például az a sárga figura, amelyik az ujját a szája elé teszi - ezzel például csendre inthetjük a beszélgetőpartnert, vagy jelezhetjük, hogy titkos információt közlünk. Hasonlóan hasznos lehet a felhúzott szemű fejecske (amivel mondjuk azt kérdezhetjük meg: "biztos ez?"), vagy a mérges fej, melynek száját speciális karakterek takarják el (ezzel mondhatjuk például, hogy most káromkodnánk, de inkább nem tesszük).

De hogy miért van szükség például lámpából kilibbenő dzsinnre (a genderegyenlőség fényében férfi és női változatban természetesen), tiltakozó zombira, vámpírra, hányó fejecskére, vagy sugárzó ufóra, az jó kérdés. Emellett van például falmászó fiú és lány emoji (hogyan is tudtunk ezek nélkül élni?), és kétfajta dinoszaurusz is, amiket szintén kiemelten hiánypótlónak vélhettek a szabályozó szervezetnél.

Mindenesetre metálvilla is bekerült az Unicode 10.0 alá, aminek személy szerint örülök. A teljes listát az Emojipedia oldalán lehet megnézni, és itt egy beharangozó videó is a most még csak Twitteren használható, de hamarosan minden egyéb közösségi és chat-felületen megjelenő hangulatjelekről.