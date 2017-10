Vajon melyik böngészős lap terhelte le a géped?

Megmutatjuk hol tudhatod ezt meg, ha a Chrome vagy a Firefox használata közben valamiért belassult a PC-d.

A mai böngészők rengeteget fejlődtek a sok évvel ezelőttiekhez képest, és ha nem számolunk az új funkciókkal, akkor is sokkal gyorsabb teljesítményről beszélhetünk. Ugyan a Chrome és a Firefox egyaránt remekül tartják a lépést a korral, sajnos a memóriaszivárgás és a magas processzorhasználat ma is kellemetlen gondokat okozhat a böngészések során.

Amennyiben egy rosszul optimalizált oldalt nyitunk meg vagy egy lap egyszerűen csak túl sokáig marad a háttérben, akkor előfordulhat, hogy egyre több memóriát igényel, vagy egyre jobban leterheli a CPU-t. A megoldás, hogy az érintett oldalt bezárjuk. Ehhez egy modern böngészőből ki sem kell lépnünk, elég, ha rányomunk az adott lap bezárógombjára.

A trükk viszont az, hogy előbb meg kell tudnunk, melyik oldal a ludas.

Google Chrome

A Google böngészője saját feladatkezelővel rendelkezik, amely nagyszerű megoldás az erőforrásigényes oldalak beazonosítására. Ez akkor is működik, ha a Windows Feladatkezelője nem ad választ a kérdésünkre. Nyissunk meg egy új lapot a Chrome-ban, és nyomjuk meg a [Shift + Esc] billentyűkombinációt a feladatkezelő megnyitásához. A megjelenő listában ott lesznek a megnyitott oldalak és a használatban lévő kiegészítők, ezeket pedig az erőforrásigények alapján is rendezhetjük. A problémás folyamatot innen is bezárhatjuk.

Firefox

A Mozilla Firefoxnak nincs saját feladatkezelője, azonban van egy beépített eszköze ahhoz, hogy mutassa a teljesítménybeli statisztikákat a lapokhoz és kiegészítőkhöz. Nyissuk meg a böngészőt, majd a címsorba gépeljük be, hogy [about:performance], és üssünk Entert.

A megjelenő oldal listázza a megnyitott lapokat és a telepített addonokat, a [more] gombra kattintva pedig egyből láthatjuk a statisztikákat. Ezen az oldalon keresztül a bezárás és az újratöltés is megoldható, bár az erőforrásigény alapján sajnos nem rendezhetőek az elemek.

Windows Feladatkezelő

Általában a Windows gyári Feladatkezelője is képes megválaszolni a kérdést, hogy melyik lap fogyaszt sok memóriát vagy terheli le a CPU-t. Természetesen itt is rendezhetjük a listát a különböző oszlopokra kattintva. A Firefoxnál mindenesetre csak az aktuális oldal CPU-használatát látjuk majd. A Chrome-nál a külön lapok külön jelennek meg, de címük nem mindig van.