Valaki 300 évnyi pornóval tesztelte, korlátlan-e az Amazon felhője

A korlátlanságig nem jutott el, de 1,8 petabájtnyi pornóvideót töltött fel egy Reddit-felhasználó. Csókoltatjuk az agyát, és azt a végtelen idejét neki.

Kezdjük ott, hogy korlátlan tárhelyszolgáltatás igazából nincs, mert ugyebár korlátlan tárhely sincs. A szolgáltatók egyszerűen csak azért képesek ilyen csomagot kínálni, mert az átlagos felhasználók meg sem próbálják megközelíteni azt az adatmennyiséget, ami már gondot okozna a szervereken.

Na, de azért 7,6 milliárd embertársunk közül mindig akad olyan vállalkozó szellem, aki csakazértis el akarja érni az elérhetetlent. És nem is akárhogy. A hírek szerint egy beaston02 nicknév alatt garázdálkodó Reddit felhasználó azt akarta letesztelni, hogy az Amazon korlátlan felhőtárhelyével kapcsolatban pontosan meddig is tart az a korlátlanság. És csak töltött felfelé, és töltött, és töltött, egészen 1,8 petabájtot. Tessék ízlelgetni. 1,8 millió gigabájt. És még mindig lesz cifrább a sztori.

Ezt a brutális adatmennyiséget ugyanis teljes egészében pornófilmek formájában töltötte az Amazonra ez a jótét lélek (így igazolva azt a tételt, hogy az internet voltaképpen egy hatalmas adag pornó és még néhány egyéb oldal). Átszámolva ez nagyjából 293 évnyi videónak felel meg, ami nagyon durva szám, és mondhatnánk azt is, hogy ennyi pornó nincs is a világon összesen, ám beaston02 ezt is áthidalta.

"Az adat nagyjából teljes egészében pornó. Mióta elkezdtem számítógépekkel foglalkozni, azt vettem észre, hogy sokkal gyorsabban haladok olyan feladatokkal, amik érdekelnek. És lehülyézhettek nyugodtan, de a nők a legtöbb egyéb dolognál jobban érdekelnek, és mivel az interneten egyébként is hatalmas adatmennyiség generálódik velük kapcsolatban, jól használható témának tűnt a kis projektemhez."

A kísérletező kedvű illető scriptek segítségével szimultán rögzített egy csomó gépen olyan videókat, amelyeket élő pornós oldalakról szerzett, és ezeket továbbította a tárhelyére még idén júniusban. Még így is hat hónapon keresztül "forgatott" és gyűjtögetett ez a csodalény, hogy ekkora film-szörnyeteget összeszedjen.

Amikor kiderült az eset, beaston02 rögtön kijelentette: ő bizony csak tesztelte a szolgáltató állítását, és semmilyen szinten nem büntethető, mivel egyrészt korlátlanságot hirdettek, ő pedig szépen ki is használta, másrészt a rögzített anyagot csak saját tárhelyére töltötte fel, nem osztotta meg és nem forgalmazta, tehát jogsértést se követett el. Arról viszont nem szól a fáma, hogy az Amazon törölte-e már a hatalmas gyűjteményt, vagy az ottani dolgozók azóta is boldogan csemegéznek a ritkaságok között, viszont az Amazon épp nyáron vette ki kínálatából a korlátlan opciót. Köszi, beaston02.