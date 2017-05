Végre bemutatkozott az HTC U11

Nem csak érintésérzékeny házat kapott, más téren is remek: kamerában talán még a Google Pixelt is lepipálja.

Az HTC végre bemutatta - menetrend szerint - az idei zászlóshajóját, az HTC U 11-et. Ez az U Ultra és az U Play nyomdokait követi, a dizájn "folyékony üveg" kifejezéssel jellemezhető.

A sokat emlegetett Edge Sense funkció lényege az, hogy a ház oldalában nyomásérzékelő szenzorok vannak, amelyeknek hála röviden vagy hosszan is összeszoríthatjuk a készüléket. Ennek a szükséges erősségét mi adhatjuk meg, ahogyan azt is, hogy mi történjen a hatására. Elindulhat például a kamera, a Google Assistant vagy bármilyen app. Az HTC appjai gyárilag támogatják a funkciót, illetve lesz egy olyan app, ami a külsős programokban is lehetővé teszi a funkció bevetését, anélkül, hogy bármilyen fejlesztő külön támogatná.

Az HTC U11 5,5 hüvelykes, QHD felbontású, Gorilla Glass 5 borítású SuperLCD 5 kijelzőt kapott, ami alatt a Qualcomm Snapdragon 835-ös lapkája van. Az alapmodell 4 GB RAM-ot és 64 GB tárhelyet kap, de lesz 6 GB RAM-mal és 128 GB-os tárhellyel ellátott verzió is. Természetesen az okostelefon már víz-és porálló (IP67-es minősítéssel), a négy mikrofonja egyedülálló hangrögzítést garantál.

Az előlapi kamera 16 megapixeles, f/2.0 rekeszértékkel dolgozik. A hátlapi UltraPixel 3 egység pedig 12 megapixeles, f/1.7-es rekeszértékkel operál, a villámgyors autofókusz pedig lézeres segítség nélkül is végez 0,3 másodperc alatt. A szenzor 1,4 mikronos, optikai és elektronikai képstabilizálással is bír. Nagy érdekessége a HDR Boost funkció, ami azonnali és állandó képtuningot jelent, épp, mint a Google Pixel és Pixel XL-nél (valamint a Nexus 6P-nél) a HDR+ funkció. Állítólag annyira jól sikerült a kamera, hogy a DxOMark 90 pontot adott neki - ennyit még soha nem kapott egyetlen okostelefon sem.

Az U11 a Google Assistant és az Amazon Alexa asszisztensét is megkapja, ez utóbbit néhány héttel a megjelenés után.

Rossz hír, hogy nincs 3,5 milliméteres jackcsatlakozó, a gyorstöltést támogató akku pedig csak 3000 mAh-s. Van viszont HTC BoomSound Hi-Fi rendszer, amelyet úgy alkottak meg, hogy az egész ház segít növelni az előlapi BoomSound hangszórók hangerejét. A helyszíni beszámolók szerint igen hangos. Jár továbbá USB-C-s HTC USonic fülhallgató a készülékhez, aktív zajszűréssel.

Az HTC U11 egyes piacokon már a jövő héten kapható, máshol májusban jelenik meg. Az amerikai ára 649 dollár, a brit 649 font. A fenti képen látható öt színben lesz elérhető.