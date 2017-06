Végre jöhetnek a modern ujjlenyomat-olvasók

Üvegen, fémen, kijelzőn keresztül és víz alatt is működnek a Qualcomm új ujjlenyomat-olvasó szenzorai.

A Qualcomm nem csak mobilos chipek fejlesztésével foglalkozik, egy ideje ujjlenyomat-olvasó szenzorokat is gyárt már. A Sense ID név azonban nyugdíjba vonult, a Fingerprint Sensors pedig nagy áttörést hoz, és végre új korba emeli az okostelefonokat.

Hirdetés

A Qualcomm legújabb szenzorai ugyanis képesek üvegen, kijelzőn és fém házon keresztül is leolvasni az ujjlenyomatokat, ehhez elegendő a megfelelő helyre helyeznünk az ujjunkat.

A cég szerint a gyártók bárhová elhelyezhetik a szenzort, vagyis a készülék hátlapjára, a kijelző alá vagy magába a kijelzőbe is - az észrevétlen marad.

A szenzorok ultrahangos elven működnek, vagyis olyan hanghullámokat használnak, amelyek áthatolnak a fémen és az üvegen - amíg az nem túl vastag. Ha OLED-kijelzőről van szó, akkor 1200 μm-en tud áthatolni a szkenner, még üvegen és fémen keresztül 800 és 525 μm-rel birkózik meg.

A szenzorok támogatják továbbá az IP68-as készülékeket is, vagyis víz alatt is használhatóak. A Vivo és a Qualcomm már be is mutatták az első ilyen Vivo X6 Playt a Sanghajban rendezett MWC-n.

Időbe telik persze, mire az új okostelefonokba ez a technológia bekerül. A 2018 elején bemutatkozó modellekben bukkanhat fel először, ami azt jelenti, hogy a tényleges megjelenésre jövő nyáron számíthatunk.