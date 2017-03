Végre szabadabban válaszolhatsz a Twitteren

A Twitter módosításainak köszönhetően a felhasználónevek többé nem számítanak bele a 140 karakteres válaszokba. A mikroblog több hónapnyi tesztelés után állt elő az újítással, bár a tesztidőszak alatt sokan panaszkodtak rá, hogy az új dizájn zavaró.

Sokan panaszkodnak majd arra is, hogy ha egy válaszban egynél több ember lesz megemlítve, akkor a Twitter elrejti a neveket - azok csak akkor látszanak, ha az egeret egy hivatkozás fölé visszük.

A Twitter célja az, hogy az átalakításokkal többet fejezhessünk ki 140 karakterben. Mindez a folytatása a tavalyi kezdésnek, amelyben a csatolmányokat (fotók, GIF-ek, stb.) kivették a 140 karakterből.

Mostantól amikor egy tweetre válaszolunk, az illető neve a tweet fölött jelenik majd meg. Ha több is van, csak egyet ír ki a rendszer, és így nem rondít bele sok felhasználónévvel az üzenetekbe.

At this point I am using Twitter for Mac just to see the dark shit they’re going to do with it. How is this easier/better than @-replies? pic.twitter.com/Ll6DNB0I6s