Vékony lesz a Sony Xperia XZ3

A Sony továbbra is nagyjából félévente dobja piacra az újabb és újabb zászlóshajóit. Így lesz ez most is, a szivárgások szerint ugyanis hamarosan megérkezik az Xperia XZ3. Az Xperia XZ2-es jelenlegi csúcsmodell még a februári MWC-n mutatkozott be.

A japán szivárgások már a specifikációkat is közölték. A kijelző elvileg ugyanaz lesz, mint ami az XZ2-be is került, ugyanakkor maga a készülék laposabbnak és könnyebbnek ígérkezik. Több RAM is kerül bele, ráadásul dupla hátlapi kamerarendszert kap, pontosan azt, ami az Xperia XZ2 Premiumban is van.

Míg az Xperia XZ2-nek egyetlen 19 megapixeles, f/2.0 rekeszértékű hátlapi kamerája van, addig az Xperia XZ3-ba már egy 19 megapixeles, f/1.8-as rekeszértékű szenzor kerülhet. Ezt egy 12 megapixeles, f/1.6-os lencse egészítené ki. Frissül az előlapi kamera is, ami 13 megapixeles lesz. Elvileg szintén ugyanaz, amit az Xperia XZ2 Premium rejt magában.

Az új zászlóshajó 4 helyett már 6 GB RAM-ot kap, illetve egy kicsivel nagyobb akkumulátort. Remélhetőleg az augusztus 31-én kezdődő IFA kiállításon minden kiderül majd.