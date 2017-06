Villámgyors böngésző érkezett Androidra

Itt a Firefox Focus, ami nem csak gyors és egyszerű, de a magánszférára is figyel.

A Mozilla Firefox böngészője közel minden platformon elérhető, ennek ellenére a fejlesztők úgy gondolták, hogy néha valami egyszerűbbre is szükségünk lehet.

Éppen ezért készült el a Firefox Focus böngésző, amit mobilokra, sebességre és adatvédelemre optimalizáltak. Alapból blokkolja a minket követő reklámokat, a kezelőfelülete pedig egyszerűsített.

Az iOS rendszerre tavaly már megjelent, most pedig Androidra is megérkezett a Firefox Focus. Itt is igen alap böngésző, nincsenek fülek vagy könyvjelzők például. Az előzményeket sem lehet megnézni, azokat ugyanis minden oldal- és programbezáráskor törli a szoftver.

Az alapértelmezett keresőt azért be lehet állítani, illetve a gyakran látogatott oldalakat megnézni, valamint képernyőképeket készíteni. Az egyéb tartalomkövetőket is lehet tiltani, ekkor azonban nem biztos, hogy minden oldal működik majd.

Androidon mutatja az app, hogy mennyi elemet blokkolt, illetve hiba esetén a blokkolás feloldható az adott oldalon. Egy értesítés pedig azt mutatja, ha a böngésző még fut a háttérben - ilyenkor egy érintéssel törölhetjük az előzményeket.

Persze aki teljes értékű böngészőt szeretne, annak továbbra is jobb választás marad a Chrome vagy a Firefox - de az egyszerű alkalmakra beválhat az ingyenes, egyszerű és magánszférát védő Firefox Focus is.