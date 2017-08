Villámgyors képnézegetőt keresel? Itt egy jó tipp!

Semmi sallang, csak sebesség és egyszerű kezelés: a QuickViewer egy olyan windowsos képnézegető, amelyet a gyors működésre hegyeztek ki.

Bár a Windows beépített képnézegetője is használható, elképzelhető, hogy szükség van valamire, amire még gyorsabb. A QuickViewer éppen ilyen, egy ultragyors képnézegető windowsos eszközökre.

Hirdetés

Miközben a FastPictureViewer, a FastStone Image Viewer és az XnView egyaránt pályázik erre a címre, addig teljesítményben, támogatásban és funkcionalitásban mind különbözik. A QuickViewer a hangsúlyt a sebességre fektette.

A program hordozható, vagyis telepítést nem igényel - 32 és 64 bites kiadása egyaránt van. A futtatása a letöltött archívum kicsomagolása után egyből megoldható.

Az alkalmazás kezeli a BMP, PNG, JPEG, DDS, WEBP, ICO, TGA, TIFF, GIF képeket, boldogul a CRM, CR2, NEF, ARW, DNG, ZIP, 7Z, RAR, CBR és CBZ fájlokkal. A drag-and-drop jellegű megnyitás mellett a mappák és az archívumok megnyitását szintén támogatja.

Az első képet késlekedés nélkül jeleníti meg a program, a lapozáshoz pedig az ikonok és a billentyűzet mellett a görgetőgombot is használhatjuk. A váltás nagyon gördülékeny, habozásnak semmi jele még a nagy méretű fájloknál sem. A szoftver ráadásul további gyorsbillentyűk felvételét is támogatja.

Természetesen a zoomolás, forgatás megoldható, ahogyan a vágólapra másolás vagy a törlés is. Az EXIF-adatok szintén megjeleníthetőek minden fotónál. A képregényolvasásban is jeleskedik a program, egyszerre ugyanis két oldalt is meg tud mutatni egymás mellett. A kezelőfelület sok testre szabási opciót kínál, külön beállítások menü nincs. Szerencsére az eszköztár elrejthető, maga a program pedig nyílt forráskódú.

Bár a lényeg tényleg a gyorsaság, azért szerencsére van pár hasznos extra képkezelő funkció is a programban. Az ablakos vagy teljes képernyős módban nagyíthatjuk, kicsinyíthetjük, forgathatjuk a képeket, másolhatjuk őket a vágólapra, de törölhetjük, vagy könyvjelzővel is elláthatjuk a kiválasztottakat. Van opció arra is, hogy megjelenítsük az egyes elemek EXIF információit, de olyan nézetet is választhatunk, ahol egy kéernyőn két egymás mellett elférő képet jelenítünk meg (ez például képregények olvasásánál lehet hasznos).

Szintén jól működik a katalógus funkció: összegyűjthetjük a merevlemezeinken szanaszét szórt olyan mappákat, amelyekben képfájlok vannak, és egy közös katalógusban vonhatjuk össze őket.