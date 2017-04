Virtuális szabadulószobát programoztak az idei Scratch Meccset megnyerő lányok

Egyházi Hanna, Viszus Virág és Zsíros Anna nyerte el a lányoknak szóló idei Scratch Meccs játékfejlesztő verseny első díját.

Egyházi Hanna, Viszus Virág és Zsíros Anna nyerte el a lányoknak szóló idei Scratch Meccs játékfejlesztő verseny első díját. A 14 és 15 éves lányok Menekülés a Marsról címmel egy olyan játékot készítettek, amelyben a játékosnak különböző tárgyakat kell felkutatnia, amelyek segítségével a szabadulószobákéhoz hasonló módon kell megszöknie az idegen bolygóról. A verseny nyerteseiként a Palacsinták csapatnévvel induló lányok egy tanulmányúton vehetnek részt: egy napot tölthetnek el a Facebook varsói irodájában.

2017-ben a második alkalommal rendezték meg a Scratch Meccset 12-16 év közötti lányok számára: az idei programozóversenyen 99 lány vett részt, akik egy-egy háromtagú csapat tagjaként küldtek be pályaműveket.

Hirdetés

A pályaműveket Scratchben, egy ingyenesen letölthető, oktatási célokra szánt programozási környezetben kellett elkészíteni. A második díjat megszerző Hacker Girls csapat tagjai egy olyan játékot készítettek, ahol kvízkérdések mellett minijátékokban lehet megismerni a görög mitológia isteneit, míg a harmadik helyezett Scratch On csapat tagjai egy jövőben játszódó interaktív történetet készítettek.

A beérkezett pályaműveket hattagú szakmai zsűri bírálta el:

Harcsa Veronika, jazzénekes

Turcsányi-Szabó Márta, docens, az ELTE T@T laboratóriumának vezetője

Sörös Attila, a Kite Games játékfejlesztő cég projekt menedzsere

Laurent Roux, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) munkatársa

Nagyillés Amália, dizájner, a Geometry Global ügynökség Senior Art Directora

Ávéd János, szaxofonos, zenetanár

A Scratch Meccset a Skool keltette életre annak érdekében, hogy a programozást népszerűbbé tegye a lányok körében, és felhívja a figyelmüket arra, hogy a technológiai ipar milyen komoly lehetőségeket kínál a számukra is. A játékfejlesztő versenyben a Facebook támogatóként, az Eötvös Loránd Tudományegyetem IK T@T Laborja pedig szakmai irányítóként működött közre.

Idén a verseny megszervezését az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT), a Visegrádi Alap, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, valamint a Csodák Palotája is támogatta. 2017-ben egy Visegrádi Alap pályázatnak köszönhetően a Skool Lengyelországban és Szlovákiában is elindította a Scratch Meccset, helyi non-profitok szervezésében, hogy a régióban még több lány fedezhesse fel a Scratchben és a játékfejlesztésben rejlő lehetőségeket.

"Azt tapasztaljuk, hogy manapság a nők alulreprezentáltak a technológiai munkakörökben, ezért pedig nem csak az ipar, az innováció, de az ügyfelek is számos lehetőségtől esnek el. Meg kell mutatnunk a nőknek, lányoknak, hogy milyen remek karrierlehetőségek rejlenek a technológia területén. Az első lépés ebbe az irányba az oktatás és a személyes felfedezés. Lelkesedéssel és örömmel dolgozunk együtt a Skoollal és támogatjuk az általuk szervezett Scratch Meccset. Ez a kezdeményezés segít abban, hogy a lányok felfedezhessék a magukban rejlő tehetséget, és erősítheti az önbizalmukat ezen a területen"" - mondta Cseh Gabriella, a Facebook kelet-közép-európai szabályozási vezetője, aki a döntőn személyesen adta át a nyertes csapatnak tanulmányútra szóló repülőjegyet, és a közösségi oldalnál való munkájáról mesélt a döntősöknek.

"A Skoollal már a harmadik éve dolgozunk azon, hogy bátorítsuk a lányokat arra, hogy ne csak felhasználói, hanem alkotói is legyenek a technológiának. Nagy örömmel tölt el minket az, amit partnereinkkel közösen elértünk a Scratch Meccsel. Már nem csupán inspiráljuk a lányokat arra, hogy elsajátítsák a programozás alapjait, hanem azt is elértük, hogy csapatokat alkotva projektekben gondolkodjanak, pitcheket mutassanak be, és megmérettessék magukat egy versenyen. Ezek olyan tapasztalatok, amelyekre a lányoknak az élet más területein is szükségük lesz, és elsajátításuk magabiztosabbá is teszi őket a technológiai területen való munka során." - mondta Major Zsófi, a Skool ügyvezetője.

"Nekünk nem az a célunk, hogy mindenkiből programozót neveljünk - tette hozzá Pluhár Zsuzsa, az ELTE IK T@T Labor munkatársa. "Az oktatás lehetőségeinek és színterének megváltozása, a társadalmi elvárások módosulása miatt többek között gondolkodási képességeket, rendszerszemléletet, problémamegoldást kell tanítanunk a fiataloknak, aminek egyik nagyszerű eszköze a programozás, és a Scratch. Az ELTE IK T@T Labor több éve dolgozik azon, hogy a Scratch Meccs, és ehhez hasonló tevékenységeken keresztül az Információs és kommunikációs technológiák (IKT) lehetőségeivel az oktatást színesítse és a tanulási folyamatokat támogassa."

"Mi Európa legnagyobb kiaknázatlan potenciálja a vállalkozásokat és a digitális szektort illetően? A nők. Európa lakosságának 52%-a nő, miközben a digitális szektorban foglalkoztatottak és vállalkozók között mindössze 30% a hölgyek aránya. Ezen változtatnunk kell. A lányoknak szóló verseny, Scratch Meccs egy nagyszerű példa arra, hogyan lehet ösztönözni a csodás tehetségeket és teret adni az innovatív ötleteknek. A növekedéshez Európának több nőre van szüksége a digitális szektorban, a kreatív és vezető pozíciókban, és a vállalkozók között is. Az EIT célja, hogy összehozza az oktatást és a vállalkozói szellemet. Pontosan erről szól a Scratch Meccs is. Ha szeretnénk egyre több nőt látni a jövő sikeres vállalkozói és vezetői között, akkor szükséges minél fiatalabb korban elkezdeni a vállalkozói és a digitális képességek fejlesztését. Örülünk annak, hogy együttműködhetünk a Skoolal ebben a lényeges törekvésben." - mondta el Martin Kern, az EIT igazgatója.

A Scratch Meccs tíz legjobb csapatának Scratch projektjei itt érhetők el: https://scratch.mit.edu/studios/3921845/