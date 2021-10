Visszafogja a játékok teljesítményét és a memóriát is falja a Windows 11

Hiába a sok tesztelés, nem rajtolt makulátlanul az új operációs rendszer.

A Microsoft a Windows 10 megjelenésekor ugyan még azt ígérte, hogy a jövőben csak ezt fogja bővítgetni, ám végül mégis továbbgördült a számozás, és júniusban leleplezték az operációs rendszer következő generációját.

A Windows 11 hivatalosan a mai naptól vált elérhetővé, így már nem csak az Insider-program tesztelői ismerkedhetnek az új, lekerekített ablakokkal ékeskedő felülettel. Az első beszámolók alapján azonban bőven lesz még mit csiszolni a szoftveren, mivel rögtön két komoly hiba is fogadja az early adoptereket.

Hirdetés

Az egyik a játékok teljesítményét érinti, melynek kapcsán változó mértékű visszaesésről szólnak a jelentések. A probléma hátterében a virtualizáció-alapú biztonság (Virtualization-based Security - VBS) áll, amely egy erősen védett memóriaterületen különít el bizonyos létfontosságú rendszerfunkciókat, megnehezítve ezzel a kártevők dolgát.

A funkció ugyan a Windows 10-ről történő frissítéskor és a legtöbb tiszta telepítéskor nincs alapértelmezetten engedélyezve, a gyárilag Windows 11-gyel szállított PC-ken viszont igen. Amennyiben nem lőjük ki, a játékok képkockasebességének bezuhanására kell számítanunk, amit a UL Benchmarks és a PC Gamer is megerősített.

Az utóbbi szerint ráadásul nem is akármilyen mértékű a visszalépés: az oldal tesztje alapján a Horizon Zero Dawn 25 százalékkal, a Shadow of the Tomb Raider 28 százalékkal, a Metro Exodus pedig 24 százalékkal alacsonyabb fps-számot produkált az aktivált VBS mellett.

A másik kínos baki a Fájlkezelőhöz köthető, melynek bezárásakor sem szabadul fel a program által lefoglalt memória. Így aztán több Fájlkezelő-ablak megnyitása komoly lassulást okozhat a kevesebb és alacsonyabb teljesítményű RAM-mal szerelt számítógépeken. Erre a problémára ráadásul már hónapokkal korábban rámutatott egy Reddit-felhasználó, ám a Windows 11 végső verziója is megörökölte, függetlenül attól, hogy Windows 10-ről frissítünk, vagy tiszta telepítéshez folyamodunk.

Komolyabban érdekel az IT? Informatikai, infokommunikációs döntéshozóknak szóló híreinket és elemzéseinket itt találod.