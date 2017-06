Windows-jelszótörés a PC Worldben

Júniusi magazinunkban hackerbiztossá tesszük a Windowst, valamint a legerősebb videokártyát is megépítjük. A lap mellé ajándékba adjuk Windows 10 Superguide II kiadványunkat, valamint az IObit és az Audials szoftverét.

A filmek alapján csak számítógépzsenink, matematikusok, vagy legalábbis magasan képzett programozók képesek a szoftverek kódjait megkerülni, pedig a valóságban rendkívül egyszerű egy operációs rendszer jelszavának a feltörése, pláne ha egy Windowsról van szó. Valójában a Microsoft platformja alapbeállításon nem kezeli prioritásként a felhasználói adatok védelmét, így a féltett fájlokat minimális előképzettséggel bárki megszerezheti, amint fizikailag hozzáfér annak hardveréhez. Júniusi számunkban megmutatjuk, milyen egyszerűen megkerülhetők a Windows rendszerek jelszavai, ráadásul több példát is hozunk a feltörésükre. Természetesen a célunk nem adattolvajok nevelése, hanem a megelőzés, így azt is megmutatjuk, hogy miként háríthatod el az egyes kísérleteket, hackerbiztossá téve rendszeredet.

A júniusi lapszámunkban ezen felül kiemelten foglalkozunk a PC gaminggel. Megkeressük többek között a legjobb megfizethető videokártyát, felkutatjuk a hazánkban kaphat legjobb mechanikus billentyűzeteket, játékhoz is ideális egereket, valamint összekapcsoltunk két GeForce GTX 1080 Ti kártyát, hogy elérjük a jelenlegi legjobb GPU-teljesítményt. Emellett friss magazinunkból az is kiderül, hogy miként teljesítenek az elmúlt évek csúcskészülékei a jelenlegi generációval szemben, valamint a legjobb instant fényképezőgépeket is felkutattuk.

Természetesen ezúttal is számos ajándékot gyűjtöttünk olvasóiknak. Az ingyenes vírusvédelmi kódokon (ESET, G Data) felül a magazin mellé adjuk az IObit legújabb intelligens programeltávolítójának Pro kiadását, valamint az Audials több ezernyi rádióadót tartalmazó világrádióját, a One 2017 PC World számára készített változatát. A lap mellé a Windows 10 Superguide legújabb digitális kiadását is hozzácsomagoltuk, amelyet vásárlóink így ingyenesen elolvashatnak.

További témáink részletesen:

Tavalyi topmobilok ma



Valóban szükségünk van egy csúcstelefonra, vagy sok esetben jobban járunk, ha az előző generációt válasszuk? Cikkünkben erre keressük a választ a legnépszerűbb készülékeken keresztül.



Így készíts feliratot!



Sok esetben érdemes videóinkat írott szöveggel is kiegészíteni. Összegyűjtöttük a feliratozáshoz szükséges alapvető tudásanyagot.



Mit tud rólad a Microsoft?



Tényleg elolvassák redmondban az e-mailjeinket? Satya Nadella tudja, éppen merre járunk? A Windows 10 megjelenése óta az adatvédelmi támadások kereszttüzében áll. Megnéztük, mi az igazság.



Instant fényképezőgépek



Jó dolog a digitális fotózás, ám egy előhívott kép még mindig jobb hangulatot áraszt, mint egy közöségi oldalon megosztott poszt. Szerencsére a régi és az új korszak ötvözhető, mutatunk erre három példát.

A magazinunk digitális változatát megtalálod a Digitalstand oldalán (a teljes verziók és a digitális magazinok a DVD-s változatnál érhetőek el).