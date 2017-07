Windows-mesterkészlet a PC Worldben

Friss lapszámunkban egy helyre gyűjtöttük a világ legjobb segédprogramjait, Plus szolgáltatásunkon ráadásul a GameStar teljes tavalyi évfolyamát elhelyeztük. Illetve megmutatjuk, miként duplázhatod meg mobileszközeid üzemidejét.

Hiába lehet folyamatosan olvasni az újabbnál újabb akkumulátor innovációkról, a jelenleg elérhető valós maximális üzemidő még most sem haladja meg a 6-8 órát, míg egy nagyobb teljesítményű laptop esetében ez az érték csupán 1-2 óra körül alakul. Az okostelefonok, táblagépek gyakori töltögetéséről pedig már ne is beszéljünk, a legtöbbünket frusztrál ez a napi rutin. Júliusi lapszámunkban megmutatjuk azokat a tippeket és beállításokat, amelyekkel jelentősen megnövelhető az eszközök üzemideje.







Emellett magazinunkból az is kiderül, hogy miként lehet alaposan feljavítani a notebookok hangzását, hifi-minőséget kicsikarva ezen eszközökből. A feljavított hangteljesítményhez méltó kísérők illenek, éppen ezért a friss lapszámunkban a hazánkban kapható legjobb középkategóriás in-ear fejhallgatókat és Bluetooth hangszórókat is megkerestük. Tippjeinkből pedig az is kiderül, hogy melyik a legjobb megfizethető, 100 ezer forint alatt megvásárolható okostelefon.







Tippjeinkből pedig kiderül, hogy miként lehetsz te is Gmail-ninja, miként készíthetsz saját webáruházat, valamint hogy miként okosíthatod fel a meglévő tévédet. Sőt, friss lapszámunkban a legjobb Windows segédprogramokat is összegyűjtöttük, amelyeket a PC World Plus szolgáltatásunkban is elhelyeztük.



Természetesen ezúttal is számos ajándékot gyűjtöttünk olvasóiknak. Az ingyenes vírusvédelmi kódokon (ESET, G Data) felül a magazin mellé adjuk az Ashampoo legújabb képernyőmentőjét, valamint a GameStar magazin teljes tavalyi évfolyamának mind a 12 számát, digitális, kereshető formában.









További témáink részletesen:





A legokosabb tévé



Kényelmes és hasznos kelléke a nappaliknak az okostévé, de tudása túl hamar elavul. Mutatunk egy olyan lehetőséget, ami rugalmas és bármilyen televízióból a legokosabb kijelzőt varázsolja.



Egykattintásos turbó



Nem kell kockáztatni, folyékony nitrogént vezetni a gépbe, a modern alaplapok egykattintásos gyári tuningot kínálnak. Vajon kinek sikerült ez a legjobban?



A legjobb hangminőség PC-n



Erős gép, jó kijelző, szép grafika és csapnivaló hangzás? Megmutatjuk, hogyan lesz hifi hangzású a PC-d.



Digitális tolmácsok



Jelenleg is algoritmusok ezrei tanulmányozzák, hogy miként beszélünk, miként formáljuk mondatainkat, amelynek köszönhetően hamarosan eltűnhetnek a nyelvi határok.



A magazinunk digitális változatát megtalálod a Digitalstand oldalán (a teljes verziók és a digitális magazinok a DVD-s változatnál érhetőek el). Ha pedig belelapoznál a magazinunkba, akkor látogasd meg a galériánkat.