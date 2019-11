Annyian regisztrálnak az anti-Facebookra, mintha nem lenne holnap

Ahogy mi is megírtuk, WT:Social néven új közösségi oldalt indított a Wikipediáért is felelős Jimmy Wales. A szolgáltatás célja az ötletgazda szerint az, hogy ellenőrzött forrásból származó információkat oszthassanak meg rajta a felhasználók, akiknek nem kell tartaniuk az álhírek mellett sem az adataik hanyag kezelésétől, sem a reklámoktól. A WT:Social használata teljesen ingyenes, és bevételt kizárólag önkéntes adományokból szereznek, amit a Wikipediához hasonlóan teljes egészében a működtetésbe forgatnak vissza.

Úgy tűnik, sokan ki voltak már éhezve arra, hogy a fenti irányelveket hangoztató kihívót kapjon a Facebook (hiszen az álhírek elleni harccal, a reklámmentességgel és az adatkezelés fókuszával egyértelműen a Zuckerberg-birodalom hibáiból kiábrándultakra céloz a WT:Social). Jimmy Wales nemrég Twitteren jelentette be, hogy bár mindössze néhány napja él az oldal, máris túllépte a 200 ezer regisztrált felhasználót. Az alapító egyébként épp gyanútlanul vacsorázott, mikor megtalálták a hírrel, ilyen gyors felfutásra a jelek szerint ő sem számított.

https://t.co/Uk7PUE8GV2 just passed 200,000 members while I was having dinner with @carolecadwalla, @iRowan , @chrisinsilico , @RanaForoohar , @jamiesusskind and others on the general topic of what's gone wrong with social media and the world in general.