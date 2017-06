Záporoznak a fotók és érdekességek a OnePlus 5-ről

Ráadásul hivatalos, hogy 20 megapixeles telefotós lencse dobja fel a dupla kamerát, épp, mint az iPhone 7 Pluson.

A The Verge egy nappal a OnePlus 5 hivatalos bemutatója előtt hozott le egy átfogó cikket, amelyben a OnePlus hivatalosan is elárulta a kamera érdekességeit. A második ugyanis egy telefotós lencse lesz, éppen olyan, mint az Apple iPhone 7 Pluson.

Az elsődleges szenzor egy 16 megapixeles Sony lesz, f/1.7-es rekeszértékkel, míg a telefotós modul egy 20 megapixeles Sony szenzorra épít, f/2.6-os rekesszel. További specifikációk nincsenek, azonban a készülék külseje mellett így már a kamera is nagyon hasonlít az iPhone 7 Plusra.

Carl Pei, a OnePlus társalapítója bevallotta továbbá, hogy a OnePlus 3 kamerája jó volt, de nem annyira, mint az Apple és Samsung készülékeké. A OnePlus 5 új korszakot nyit, és a cég megköszönte az Apple-nek, hogy kijárta az utat a dupla kamerás okostelefonok világában.

Sokat kísérleteztek ugyanis, de a tanulópénz nagy lett volna - az utat az Apple törte a OnePlus szerint (prototípusok azért voltak, mint a The Verge képe mutatja).

Mindez persze okozhat még kellemetlenségeket, elvégre a OnePlus 5-ben és az iPhone 7 Plusban elég sok a közös. A portréfotós kategóriában pedig erős versenyző még a Google is a Pixelekkel, a Huawei pedig eleve jobb és minőségibb bokeh effektet kínál a Mate 9 és a P10, P10 Plus modelleken.

Evan Blass eközben közzétette a készülék renderelt képeit, elölről és hátulról is látszik az eszköz.

A OnePlus tehát nem tudta és nem is akarta titokban tartani a OnePlus 5-öt, emiatt pedig további képek is előkerültek róla, illetve sok fotót közölt valaki, akinek már meg is van a készülék.

A OnePlus 5 hivatalos bemutatója ma kora este kezdődik.