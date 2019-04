A Steam adatai szerint továbbra sem megy az AMD-nek

Az AMD a statisztikák alapján egyszerűen nem tud piaci részesedést szerezni, sem a processzorok, sem a videokártyák mezőnyében.

A Steam legutóbbi hardverfelmérése nemrég elérhető vált, és bár eget rengető változások nincsenek, azért néhány piaci trend továbbra is jól látható a statisztikákból.

Hirdetés

Az adatok szerint a processzorok piacán a 6- és a 8-magos megoldások 12,2 és 2,2 százalékos részesedéssel rendelkeznek. Ha csak a windowsos adatokat nézzük, akkor a 6-magos CPU-k kicsivel több mint 2 százalékkal lettek elterjedtebbek az utóbbi 3 hónap során. Eközben a 8-magos chipek piaci részesedése 0,5 százalékkal emelkedett.

A CPU-piacon továbbra is az Intel dominál, a felhasználók 82 százaléka választja a termékeit. Bár az AMD sok szempontból versenyképes, csak 18 százalékon áll. A korábbi statisztikákat is megnézve elmondható, hogy az AMD továbbra is csak stagnál. Mivel az Intel továbbra is jobb gamerteljesítményt garantál, ezért nem valószínű, hogy a Steam hardverfelmérésein az AMD jelentősebb előrelépésnek örülhetne a közeljövőben.

A videokártyákat nézve elmondható, hogy a 75 százalékos piaci részesedésével továbbra is az NVIDIA az úr. Az AMD még mindig szenved, a 15 százalékát pedig 10-zel követi az Intel és az integrált megoldásai. Mivel mostanában csak a Radeon VII-et kaptuk meg, ezért nem meglepő, hogy ilyen téren nincs változás. A verseny tehát minimális, ezért árcsökkenés nem valószínű. A mai legnépszerűbb videokártyák mezőnyében az első 12 NVIDIA termék a Steam szerint. A legkedveltebb a GeForce GTX 1060. A 13. helyen áll az első AMD, a Radeon RX 580, 1,1 százalékos részesedéssel (ezután pedig a 17. helyen áll a következő Radeon). Talán a Navi architektúra majd hoz némi változást.