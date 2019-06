Megérkezett a 16 magos új Ryzen processzor

Az E3-on jelentették be, és ugyan az 5GHz-et még épp nem éri el, de így is erős és a fogyasztása sem horror.

A Los Angelesben rendezett E3 nem csak a legújabb játékoktól és Keanu Reeves-től hangos, maradt komoly PC-s, hardveres bejelentés is. Az AMD elnök-vezérigazgatója, Dr. Lisa Su ugyanis a cég sajtóeseményén azzal kezdte: ugye senki sem gondolta komolyan, hogy a pár hete lezajlott Computex 2019 kiállításon már ellőtték minden puskaporukat, mert a legnagyobb durranást mostanra hagyták.

Az ezután bemutatott AMD Ryzen 9 3950X ugyanis valóban egy gamer-erőmű a maga 16 magjával, 32 szálával, 3,5GHz alap-órajelével, amelyet 4,7Ghz-ig lehet feltornászni. Az izmos chip TDP-értéke 105W, ami elsőre combosnak hangzik, de másodjára belegondolva jóval a hasonló kategóriás processzorok fogyasztása alatt marad, hiszen az AMD 16 magos Ryzen Threadripper 2950X modellje 180 wattot, az Intel szintén 16 magos i9-7960X-e pedig 165 wattot "eszik".

Összehasonlításképpen az AMD jelenlegi második legerősebb processzora, a Ryzen 9 3900X-ben 12 magot és 24 szálat találunk, 4,6GHz-ig boostolhatjuk és ennek is 105W a TDP értéke, szóval így kifejezetten jól hangzik, hogy az AMD képes volt négy további magot beépíteni úgy, hogy végeredményben mégse fogyasszon többet a proci.

A mostani bejelentéssel azok is megnyugodhattak, akik úgy vélték, bármilyen erős csomagot villantott az AMD a Computexen, azért egy 16 magos processzor még hiányzott a felhozatalból. Az új egységben 7 nanométeres technológiával készülő magokat és 14 nanométeres I/O felületet találunk. A processzort természetesen a legújabb, X570 chipset mellé ajánlják, amely többek között már PCI Express 4.0 támogatással is rendelkezik - ez a grafikus kártyák esetében akár 69 százalékos, míg az SSD-k esetében 42 százalékos teljesítménynövekedést is kínálhat (utóbbi esetében persze majd akkor, ha megérkeznek az 5000MB/sec sebességre is képes meghajtók).

Na jó, de mikor lehet valakinek Ryzen 9 3950X processzora és mennyiért? Sokat már nem kell aludni, szeptemberben kezdik a szállítását, és ha nagyon szarkasztikusak akarunk lenni, akkor mondhatjuk azt, hogy még egy Apple monitorállvány is drágább nála, a proci irányára ugyanis 749 dollár.

Zen füleinknek

Az AMD E3-as előadása természetesen leginkább a játékosokra fókuszált, az új processzor bejelentése mellett arról is sok szó esett, hogy a Windows 10 májusi frissítése a lehető legjobb Zen-optimalizációt hozta el. Az új rendszerverzióban már 20 százalékkal gyorsabb az órajel-meghatározás, tehát a Windows ennyivel fürgébben határozza meg, milyen gyorsnak kell lennie egy processzornak egy adott feladat végrehajtásához. Emellett pedig fejlődött az a módszer, ahogy a Windows az egyes rendszermagokat terheli, a májusi frissítés óta sokkal hatékonyabban használja ki az épp megterhelt mag-csoportok erejét, mielőtt újabb magokat von be a munkába.

A Windows-előnyökön túl a harmadik generációs Ryzenek esetében csökkent a RAM késleltetés: az L3 cache megduplázásával ez az érték 33 százalékot javult, ami a játákök összteljesítményét akár 21 százalékkal is emelheti. Az overclockereknek is van jó hír, hiszen az AMD új OC menüt épített az X570 chipsetes összes alaplap BIOS-ába. Szintén reszeltek a Ryzen Master alkalmazáson, az új mód egyesíti a Precision Boost Overdrive modult és az automatikus túlhajtást, így a processzor akár a beavatkozásunk nélkül felugrasztható XFR (extrém frekvenciaérték) szintre. Az appba bekerült a DRAM időzítések kezelése is. Az E3-as előadáson mindezt azzal demonstrálták, hogy egy simán, levegővel hűtött 3. generációs Ryzen processzort felpattintottak 5100MHz-re.

A fent említett 16 magos szörnyeteg szeptemberi megjelenése előtt, már július 7-től érkezik majd a többi új Ryzen processzor, a csúcson a Ryzen 9 3900X 499 dolláros árával, legalul pedig a Ryzen 5 3600X már csak 199 dollárba kerül majd.