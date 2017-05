Egy lépéssel a jövő előtt: Asus RT-AC88U router

Egy otthoni hálózat olyan erős, mint az egészet vezérlő router. Ha az Asus RT-AC88U-t teszed meg parancsnoknak, neked lesz az egyik legjobb hálózatod messze földön.

Mobil, tablet, notebook vagy egy asztali PC - mit sem érnek ma már, ha nem kapcsolódnak az internetre. Az RT-AC88U-val nem csupán a mai elvárásoknak megfelelő hálózatot építhetünk ki lakásunkban, hanem hosszú ideig számíthatunk arra, hogy az egyre szaporodó zsinóros és zsinór nélküli eszközeink gond nélkül kapcsolódnak a villámgyors helyi hálózatra.

Adatok izomból

Első pillantásra egy sportautó elejére hasonlít az Asus RT-AC88U routere, amelyből négy darab, óriási antenna mered a magasba. A látszat nem csal, ez a hálózati központ ugyanis abszolút csúcskategóriás mind a motorháztető alatt dübörgő hardver, mind a szolgáltatások tekintetében. A gaming hardverek világában jártas felhasználók számára jelzésértékű lehet a fekete-piros színkombináció, ám az Asus mérnökei nem csupán a gamerekre gondoltak, azok is megtalálják számításukat, akik csak nagy sávszélességre, sok szolgáltatásra és stabil Wi-Fi-jelre vágynak.

A nagy antennáknál is jobban árulkodik a router felső kategóriás besorolásáról a hátlap, amelyre a gigabites WAN-port mellé a szokásos mennyiség duplája, összesen nyolc gigabites RJ45 csatlakozó került. Ezekkel a lakásban található összes eszközt rákapcsolhatjuk stabil, kábeles hálózatunkra, sőt, megfelelő NAS-okkal és munkaállomásokkal a dupla gigabites összeköttetés sem jelent gondot.

A hatalmas sebességhez elengedhetetlen a megfelelő központi egység, ami az RT-AC88U esetében egy dupla magos, 1,4 GHz-es Broadcom chip. A kábeles rész mellett a zsinór nélküli részleg is hasonlóan robusztus: a dual band üzemmód egyértelmű, ahogy a 802.11ac-1734 sebesség is. Emellett az Asus mérnökei egy speciális, úgynevezett 1024- QAM, vagy más néven NitroQAM modulációs üzemmódot is beépítettek, amely 2,4 és 5 GHz-en is elérhető, és minden eddiginél nagyobb sávszélességet kínál (1000, illetve 2167 Mb/s-t).

A Broadcom chip által támogatott, speciális Wi-Fi már 802.11ax szabványú, ami abszolút a jövőbe mutató, ugyanis ez már AC3100-as sebességnek felel meg. És ez még nem is minden, ugyanis két, talán még ennél is fontosabb technológiát szintén megkapunk, amelyeket már a mostani klienseszközökkel is azonnal kihasználhatunk. Az egyik a Beamforming, amelynek köszönhetően a router nem körkörösen, hanem kifejezetten a kliens irányába erősítve küldi a jelet. A másik az IoT-eszközök és az okosotthon elterjedésének egyik fő kulcsa, a MU-MIMO technológia: egyetlen routerre is rengeteg eszköz kapcsolódhat anélkül, hogy egymás sávszélességét csökkentenék, vagy akár zavarnák egymást.

Routerbe oltott NAS

Az RT-AC88U szolgáltatáskínálata szokatlanul bőséges még egy csúcskategóriás routerhez mérten is. Az Asus magyar nyelvű menüjében minden beállítást gyorsan és egyszerűen elvégezhetünk, és egy-egy kattintással az extrákat is aktiválhatjuk. A három-három vendég-Wi-Fi-hálózat, a távolról, mobilról is vezérelhető szülői felügyelet, az OpenVPN szerver és a fejlett tűzfal még csak a kezdet. A védelmi rész képes a kártékony támadásokat, weboldalakat már a routeren blokkolni, letiltani a fertőző klienseket, sebezhetőségi vizsgálatot futtatni saját magán, az aprólékosan programozható QoS technológiával pedig prioritást kapnak a számunkra fontos tevékenységek, mint például a streaming, a böngészés vagy éppen a játék. Ez utóbbira külön optimalizáció is jutott WTFast elnevezéssel, ami egy klienssel a lehető legjobb kapcsolatot építi ki.

Az USB 3.0 és USB 2.0 port rengetegféle eszközt támogat, így a 4G-modem mellett nyomtatót és külső adattárolót is ráköthetünk. Utóbbival olyan extra szolgáltatások válnak elérhetővé, mint a médiaszerver, az FTP vagy a sokak által nagyon kedvelt letöltőközpont, amely bt, http, nzb és ed2k rendszereket támogat. Az Asus nem feledkezett meg amobilapplikációkról sem, így a világon bármikor, bárhonnan elérhetjük otthoni hálózati központunkat annak minden extrájával együtt.

Adatok:

- 1x gigabites WAN,

- 8x gigabites LAN

- Wi-Fi 802.11ac 1734+600 Mb/s

- 802.11ax 2167+1000 Mb/s NitroQAM

- dual band mód

- 4 darab külső antenna

- 1x USB 3.0, 1x USB 2.0

- ingyenes mobilappok

- Link Aggregation, MUMIMO, szülői felügyelet, adaptív QoS, WPS

- OpenVPN, vendég-Wi-Fi, WTFast, AiCloud, AiProtection, tűzfal, IPv6, DLNA, FTP, nyomtató- és médiaszerver, letöltőkliens, AiDisk

- 300×188×60,5 mm, 950 g

Lelőhely:

- Edigital (ár: 199 900 Ft)