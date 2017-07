Átnevezik a Radeon RX 460-at

Az AMD átcímkézi a videokártyát, ami ezentúl Radeon RX 560D-ként lesz ismert.

A Radeon RX 460-as videokártyából valószínűleg bőven van még a raktárakban, legalábbis erre utal, hogy az AMD átcímkézi ezeket a grafikus vezérlőket, és az RX 500-as szériában indítja azokat, új névvel.

A Radeon RX 460 ezentúl Radeon RX 560D lesz, az átcímkézés pedig közvetlen, vagyis órajelet nem emelnek, és hardveresen sem módosítanak semmit. Ez azt jelenti, hogy az RX 560D rosszabb teljesítményt garantál majd, mint az RX 560.

A Radeon RX 560 egyébként már önmagában is az RX 460 átcímkézése, de legalább az összes stream processzort felhasználja (1024-et), nem csak 896-ot, mint az eredeti modell.

Az AMD már a múltban is játszott a D betűvel, akkor az RX 470-ből lett RX 470D. Az akkor egy korlátozott piacú kiadás volt, főként az ázsiai szektort célozta. Nem kizárt, hogy ez most is így lesz, és a bányászoknak kedveznek vele.