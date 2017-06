Így teljesítenek játékok alatt az új Core i9 procik

Hamarosan teljes erőből támadnak az új Intel processzorok, és már vannak hozzájuk benchmark eredmények is. Mutatjuk, mire lehet számítani.

A Bit-Tech és a Hexus egyaránt megkaparintott egy Core i9-7900X CPU-t, hogy különböző játékok benchmarkjait futtassák végig az új lapkákon. A Deus Ex: Mankind Divided, Ashes of the Singularity, a Hitman, a Total War: Warhammer mellett egy "sima" 3D Mark is mérte, hogyan teljesítenek az Intel friss versenyzői.

A tesztkonfigurációkban egy GeForce 1080 grafikus vezérlő figyelt, és a játékok esetében mindenhol "high" beállításokat használtak a tesztelők, szóval esélyes, hogy még a most mérteknél is húzósabb eredményeket tud villantani a processzor úgy, hogy a videókártya sehol nem szab határt semminek. Mindenesetre így elég érdekes eredmények születtek, íme a Bit-Tech verziója:

Most pedig nézzük mindezt a Hexus mérései alapján:

A Deus Ex esetében gyakorlatilag nincs különbség a Ryzen 5 1500X és az i-7900X között, de ebben a játékban elég sok múlik a videókártyán. A Hitman alatt már majdnem 10 fps-t ver az új lapka a második helyen álló i7-6950X-re, de a Total War: Warhammer eredményei előtt értetlenül állunk, itt csúnyán sereghajtó lett a friss proci.

Oké, egyelőre nem vitték túlzásba a tesztelt játékokat, és csak egyfajta konfigurációt használtak, valamint nem próbálták alacsony felbontások mellett sem a teljesítményt, tehát a kép később mindenképpen árnyaltabb lesz, de egyelőre sokan felvonhatják a szemöldöküket az eredmények láttán. Nektek mi a véleményetek?