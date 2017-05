Csak kisebb frissítést jelentenek majd a következő Ryzen CPU-k

A Ryzen 2000 szériás processzorok egy továbbfejlesztett 14 nm-es gyártástechnológiával készülnek majd.

Miközben az AMD már a 2017-es Analyst Day alatt is sok érdekességet elárult vagy megerősített, addig az azt követő konferenciabeszélgetések során is akadtak említésre méltó megjegyzések. Mint például az, hogy az AMD a következő-generációs processzorokat is 14 nm-es technológiával gyártja.

Ez azt jelenti, hogy a mostani Ryzen CPU-khoz hasonlóan a következő széria is 14 nm-es technológiával készül, igaz, az már egy továbbfejlesztett eljárással. Az AMD csak ezután kezdi meg az átállást a Zen 2-re, ami már 7 nm-es lesz.

Az első Zen-alapú termékek és a Summit Ridge processzorok 14 nm-es FinFET eljárással készülnek, amin fejlesztenének, mielőtt a Zen 2-re lépnek tovább.

Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy a következő, Ryzen 2000 szériás processzorok csupán magasabb órajelet és kedvezőbb fogyasztást kínálnak majd, tehát csak kisebb ráncfelvarrást jelenthetnek a jelenlegi modellekhez mérten.

A jelenlegi kínálatot egyébként idén még kiegészíti a Ryzen 3 és a Ryzen Pro széria, valamint a Ryzen APU-k, majd 2018 közepén várhatjuk a frissítéseket, egy évvel azután pedig a 7 nm-es Zen 2-t.