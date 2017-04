Erre képes a játékokban az AMD Ryzen 5 1400

Kiszivárgott, hogy milyen teljesítményre képes a processzor.

Bár a Ryzen 5 processzorok elméletben csak április 11-től válnak elérhetővé, egyes országokban már most megszerezték ezeket az első szerencsés felhasználók.

Valaki úgy gondolta, hogy idő előtt kiszivárogtatja, mire is képes egy AMD Ryzen 5 1400-as processzor a játékokban. A YouTube-videóban egy Intel Core i5-7400 és egy Intel Pentium G4560 CPU-val hasonlította össze az újdonságot.

A Ryzen 5 1400 a leglassabb Ryzen 5-ös CPU, és négy maggal dolgozik. Ezúttal 3,8 GHz-re húzták az órajelét. A teszthez a Kingston HyperX Fury 2133@2666 MHz memóriacsomagját használta az illető.

A többi hasonló videótól az különbözteti meg a mostanit, hogy a szivárogtató egy dobozfotóval is bizonyította, valóban rendelkezik az említett processzorral.

A videó időben így alakul:

00:16 - tuning

00:41 - specicikációk

01:18 - Battlefield 1 DX12

04:03 - Fallout 4

04:51 - GTA 5

06:49 - Hitman DX12

07:39 - Just Cause 3

08:06 - Assassin's Creed Unity

08:57 - The Witcher 3

10:02 - Rise Of The Tomb Raider DX12