Folyadékhűtéses tápegységgel újított az FSP

Akár 1400 wattot is tud a folyadékhűtéses Hydro PTM+ PSU, amely a Computexen mutatja meg magát.

Bár az elektromos áramkörök és a folyadékok sosem álltak nagy barátságban, a folyadékhűtésnek hála a kísérletező kedvű és a haladóbb felhasználók már jó ideje használhatnak olyan megoldásokat, amelyek nagyobb hőelvezető képességgel bírnak, ezáltal jobban csökkentik a hardverek működési hőmérsékletét.

Az FSP most a tápegységek világába is elhozza a folyadékhűtést. Az új modellt a Bitspowerrel közösen alkották meg azért, hogy a lehető legbiztonságosabb legyen.

A Hydro PTM+ egyedi és szabadalmaztatott folyadékhűtéses technológiát használ, és ráadásul a világ első olyan sorozatgyártás alatt álló folyadékhűtéses PSU-ja, amely 80 Plus Platinum minősítést is szerzett.

A trendek jegyében LED-es világítása is van, az 1200 wattos teljesítménye pedig a folyadékhűtésnek hála 1400 wattig emelkedhet. Emellett hatékony is, ugyanis 50 százalékos terhelés alatt néma marad, de még így is tud 600 wattot, ventilátorok nélkül, teljesen csendben.

Az új PSU élőben az idei Computex kiállításon mutatja meg magát - vélhetően az ára is kiderül.