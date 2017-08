Hirtelen megdrágulhat az RX Vega

A hírek szerint mindössze néhány nap elteltével alaposan megemelkedhet a Radeon RX Vega videokártyák vételára.

Az Overclockers UK olyan információkkal állt elő, amelyek minden Vega iránt érdeklődő felhasználót érinthetnek.

A jelek szerint az AMD különféle speciális kedvezmények és akciók útján tette lehetővé, hogy a Vega 64 ára 499 dollár (549 angol font), a Vega 56-é pedig 399 dollár legyen.

Miközben az indulóárat így vonzóvá teszi az AMD, addig a közeljövőben ezek a kedvezmények megszűnnek. Ennek a pontos dátuma egyelőre ismeretlen, de amint bekövetkezik, a kártyák vételára 100 dollárral/euróval/fonttal emelkedhet.

Európában jelenleg igen magas árakon keringenek az RX Vega kártyák, a Mindfactory.de például 649 eurót kér egy referenciamodellért.

Amennyiben az árak tovább emelkednek, akkor az AMD teljesen elveszíti a harcot az NVIDIA-val szemben, amelynek a legolcsóbb GTX 1080-as videokártyája 449 fontba kerül az Overclockers UK-nél, vagyis már most is 100 fonttal olcsóbb. A Mindfactory.de oldalán 527 euróért is van kétventilátoros modell.

Ha a magas ár miatt a gamereket elveszíti az AMD, akkor a profik és az AI-t keresők pénztárcájában bízhat.