Hoppá, 5,20 GHz-en a Threadripper 1950X

Ehhez a rekordhoz persze már nem volt elég a vízhűtés, folyékony nitrogén tartotta hűvösen a CPU-t.

Az AMD Ryzen processzorai remek tuningpotenciállal rendelkeznek, amit bárki kihasználhat a gépében otthon is. A következő fokozat persze a vízhűtés, amellyel kicsit tovább lehet merészkedni adott esetben - valaki például egészen 4,1 GHz-ig húzta a 16-magos Threadripper 1950X processzorát.

Hirdetés

Természetesen a profik nem érik be ennyivel, a folyékony nitrogén használatával többet is el lehet érni, még ha ez nem is otthoni játék.

Az AMD kiadott egy képernyőképet, amelyen a HEDT platformos CPU-t egészen 5,20 GHz-es órajelre húzták fel, úgy, hogy a 16 magból egyet sem tiltottak le. Persze folyékony nitrogén hűtötte a chipet.

A CPU annyira stabil volt, hogy a Cinebench R15-ben egy mérést is lefuttattak rajta: 4122 lett a végeredmény. A gépet 24 GB DDR4-2133-as memória egészítette ki.

A bravúrt 52x-es szorzóval, 1,162 voltos feszültség mellett érték el.